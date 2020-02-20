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كثافات مرورية على كوبرى أكتوبر في اتجاه مدينة نصر.. فيديو

الخميس، 20 فبراير 2020 12:25 م
كثافات مرورية على كوبرى أكتوبر في اتجاه مدينة نصر.. فيديو زحام مرورى - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر في الاتجاه للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر، كثافات مرورية عالية وزحام شديد للسيارات، وتحديدا أعلى التحرير ورمسيس على الكوبرى في ذلك الاتجاه.

وتظهر كثافات شديدة للسيارات منذ مطالع الكوبرى في المهندسين والدقى، وتستمر الكثافات حتى مخرج رمسيس ، ثم تبدأ بعد ذلك في الانخفاض تدريجيا.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

 

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

 

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء وتباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

 

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

 

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

 

 

 

 

 


كوبرى أكتوبر

حالة المرور على كوبرى أكتوبر

انتظام حركة المرور

اخبار عاجله

اخبار مصريه

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