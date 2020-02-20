قوافل جامعة سوهاج الطبية توقع الكشف على 828 حالة بقرية الكوامل (صور)

سوهاج محمود مقبول

دشن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أعمال القافلة الطبية التى نظمتها كلية الطب البشري لخدمة أهالى قرية الكوامل التابعة لمركز سوهاج، يرافقه الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الطبي للمحافظة.

وقال رئيس الجامعة أن القافلة تأتى لتحقيق أهداف خطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً من القرى والنجوع داخل الإقليم، مضيفاً أن الجامعة حريصة علي تنظيم العديد من القوافل الطبية لمد يد العون ومساعدة المجتمع علي مدار العام، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة والتوعية بالأمراض المنتشرة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع انه تم توقيع الكشف الطبي علي 828 مواطن و صرف العلاج بالمجان للمرضي، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي التي قد تحتاج الي بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني عميد الكلية أن القافلة ضمت جميع التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد، صدرية والروماتيزم وغير ذلك من التخصصات، حيث شارك بها 12 طبيب إلى جانب 40 طالب من طلاب الكلية.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة رشاد الشريف الي انه تم تقديم ٥ ندوات توعوية لاهالي القرية عن أمراض الجهاز التنفسي وفيروس الكورونا المستجد، وذلك من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين، مضيفاً أن قسمي الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية نظم ندوات توعية اخري عن الأمراض المنتشرة والمعدية وأمراض الضغط والسكر والتغذية الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

يذكر أن مجلس إدارة برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة جامعة سوهاج، وافق برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة على بدء الدراسة بالبرنامج في الأول من مارس المقبل من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس إدارة البرنامج بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، وعلى أبو الري مدير عام الدراسات العليا.