وفي الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابا وشابة من بلدتي حلحول وشابة من دير سامت، كما اعتقلت في سلفيت، شابا من بلدة ديراستيا بعد أن داهمت منزل ذويه.. وفي رام الله، اعتقلت شقيقين من بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريقا مؤديا إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر إن سلطات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي من جهة بلدة السواحرة، المؤدي إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبره، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التضييق على المواطنين وللاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين ألفلسطينية، قالت اليوم الخميس، إنها تتابع جريمة الاحتلال بحق الطفل مالك عيسى (8 أعوام)، من العيسوية، الذى فقد عينه اليسرى، جَرّاء اصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.