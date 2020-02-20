قطع المياه عن مناطق بمدينة أسوان 7 ساعات لأعمال تجديد بمحطة جبل تقوق.. غدا

أسوان - صلاح المسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة أسوان، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة الموافق 21/2/2020 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 22/2/2020 .

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن ذلك يأتي نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه جبل تقوق، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( الجزيرة حتى كلية الهندسة و الحكروب و الناصرية و أرض الجميلى و الحصايا و عزبة الوادى و عزبة الفرن و تقسيمات الصداقة الجديدة و أطلس و البشارية و الشونة و وسط المدينة و شرق البندر حتى النفق و الكورنيش و جبل تقوق و الشيخ هارون و كيما غرب حتى عزبة الحدود و كسر الحجر) بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة ، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة الموافق 21/2/2020 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 22/2/2020 .

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وكان أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 44 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للبؤر الساخنة والتى تشهد الكسورات والطفح المتكرر بالمحافظة، مؤكدا أنه تم أيضاً عرض الرؤية المستقبلية لتطوير وتجميل مدينة أسوان، والتى تشمل تطوير السوق السياحى القديم، وكورنيش النيل، وميدان المحطة، بالإضافة إلى خلق بانوراما جمالية برسم لوحات على البيوت، وكذا عرض مقترح تنفيذ قاعة مؤتمرات لاستضافة الأحداث والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية والقارية وخاصة منتدى أسوان السنوى للسلام والتنمية المستدامين.