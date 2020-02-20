في استجابة لـ"سيبها علينا".. رئيس مدينة نخل بسيناء يرد على طلب موظف

شمال سيناء - محمد حسين

ردا على مناشدة القارئ محمد أحمد السيد حسن من العاملين بمجلس مدينة نخل بمحافظة شمال سيناء والمقيم فى قرية عمريط مركز أبو حماد محافظة الشرقية، عبر خدمة صحافة المواطن اليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، الذى طالب خلالها بنقله من مجلس مدينة نخل بشمال سيناء إلى مجلس مدينة أبو حماد محافظة الشرقية نظرا لظروفه المرضية وظروف والدته المرضية ورعايته لعائلته.

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، إن النقل للموظفين من المحافظة له ضوابط، تبدأ بتقديم الموظف طلب للسير فيها، موضحا أنه بالبحث تبين محمد أحمد السيد حسن من العاملين بمجلس مدينة نخل، من الموظفين ذوى الكفاءة ويقوم بشغل منصب رئيس قرية، ولم يتقدم بأى طلب للسير فى الإجراءات وفق القوانين المنظمة لنقل أو ندب الموظفين موضحا إنه لا مانع لديه من الموافقة على طلبه .

وكان القارئ قال فى مناشدته : "أحتاج في هذا الوقت إلى العمل بجانب محل إقامتى نظرا لظروف والدتى المرضية فهى تعانى من ضعف بعضلة القلب وأنا الابن الوحيد لها وتحتاجنى بجانبها".

وناشد القارئ المسئولين التدخل لنقله للعمل في مجلس مدينة أبو حماد محافظة الشرقية لرعاية أبنائه ووالدته ومراعاة لظروفه المرضية.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن إطار حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن إنطلاق أكبر مبادرة لإستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

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ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.