سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

الخميس، 20 فبراير 2020 09:14 ص
فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان المخرج الصيني تشانج كاي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في حادثة مأساوية جديدة شهدتها مدينة ووهان الصينية، توفى مخرج سينمائى صينى، مع 3 من أفراد أسرته المقربين، بعد أن لزموا منزلهم فى مدينة ووهان التي تعتبر معقلا لانتشار فيروس كوورنا القاتل، وذلك ضمن سياسة الحجر الصحى المنزلى التى فرضتها السلطات الصحية والأمنية فى المدينة كمحاولة لمحاصرة عدوى المرض التى ضربت المدنية وتسببت فى وفاة المئات من السكان.

 

ووفق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، توفى المخرج الصيني تشانج كاي، فى منزله برفقة والده، وشقيقته، ووالدته، الذين أزهقت عدوى فيروس كورونا القاتل أرواحهم، فيما لا تزال زوجته فى حالة خطيرة.

 

الراحل تشانج كاي، البالغ من العمر 55 عاما، قد بدأ فى رعاية والده المريض فى منزله أواخر يناير، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مكان له فى مستشفيات مدينة ووهان، ليموت فى الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وبعد بضعة أيام توفيت والدة المخرج، عقب انتقال العدوى إليها، فيما توفيت شقيقته بعد ساعات من وفاته فى 14 من فبراير الحالي.

 

ويوصف تشانج فى وسائل الإعلام، بأنه مخرج أفلام ومدير مكتب الاتصال الخارجي "شيانغ ين شيانغ"، الذى أسسته إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتعزيز ونشر الثقافة الصينية، وقبل وفاته كتب ذلك المخرج رسالة مؤثرة قال فيها: "إلى كل ما أحببتهم وأحبوني.. وداعا".

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي شهد 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، انخفاضا من 1749 حالة فى اليوم السابق والأدنى منذ 23 يناير. يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و576 حالة حتى الآن.

 

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسى إلى 2118 حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 114 عن اليوم السابق.

 

وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي بوسط الصين، إن الإقليم سجل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، انخفاضا عن 1693 حالة في اليوم السابق، وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 62031 حالة.

 


تشانغ كاي

وفاة مخرج صينى

وفاة فنان صينى

الصين

كورونا

ووهان

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة