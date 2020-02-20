فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

كتب محمد شعلان

في حادثة مأساوية جديدة شهدتها مدينة ووهان الصينية، توفى مخرج سينمائى صينى، مع 3 من أفراد أسرته المقربين، بعد أن لزموا منزلهم فى مدينة ووهان التي تعتبر معقلا لانتشار فيروس كوورنا القاتل، وذلك ضمن سياسة الحجر الصحى المنزلى التى فرضتها السلطات الصحية والأمنية فى المدينة كمحاولة لمحاصرة عدوى المرض التى ضربت المدنية وتسببت فى وفاة المئات من السكان.

ووفق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، توفى المخرج الصيني تشانج كاي، فى منزله برفقة والده، وشقيقته، ووالدته، الذين أزهقت عدوى فيروس كورونا القاتل أرواحهم، فيما لا تزال زوجته فى حالة خطيرة.

الراحل تشانج كاي، البالغ من العمر 55 عاما، قد بدأ فى رعاية والده المريض فى منزله أواخر يناير، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مكان له فى مستشفيات مدينة ووهان، ليموت فى الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وبعد بضعة أيام توفيت والدة المخرج، عقب انتقال العدوى إليها، فيما توفيت شقيقته بعد ساعات من وفاته فى 14 من فبراير الحالي.

ويوصف تشانج فى وسائل الإعلام، بأنه مخرج أفلام ومدير مكتب الاتصال الخارجي "شيانغ ين شيانغ"، الذى أسسته إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتعزيز ونشر الثقافة الصينية، وقبل وفاته كتب ذلك المخرج رسالة مؤثرة قال فيها: "إلى كل ما أحببتهم وأحبوني.. وداعا".

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي شهد 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، انخفاضا من 1749 حالة فى اليوم السابق والأدنى منذ 23 يناير. يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و576 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسى إلى 2118 حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 114 عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي بوسط الصين، إن الإقليم سجل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، انخفاضا عن 1693 حالة في اليوم السابق، وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 62031 حالة.