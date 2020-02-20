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فيديو.. 3 آلاف جمل يسيرون فى شوارع طرابلس والمرور ينظم حركة السير.. إعرف القصة

الخميس، 20 فبراير 2020 03:44 م
فيديو.. 3 آلاف جمل يسيرون فى شوارع طرابلس والمرور ينظم حركة السير.. إعرف القصة إبل فى شوارع طرابلس
كتب: أحمد جمعة

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فى ليبيا فيديو مبهرا، يظهر مرور آلاف الإبل فى الشوارع والساحات الرئيسية للعاصمة طرابلس.

وأظهر الفيديو وعدد من الصور قافلة من الإبل تخترق طريقاً عاماً في طرابلس ليلاً، ما تسبّب فى تعطيل حركة السير بشكل كامل.

 

وأبرز بعض الصور تدخل رجال المرور فى شوارع ليبيا لتنظيم حركة سير الإبل وتجنب حدوث اختناف مرورى فى شوارع العاصمة.

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ورصدت مقاطع الفيديو والصور المتداولة والتي التقطت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وصول مجموعة الإبل إلى مدينة الزاوية، بعد رحلة على الأرجل استمرت ساعات قطعت خلالها الإبل عشرات الكيلومترات.

 

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن عدد الإبل يتجاوز 3000، وتعود ملكيتها إلى تاجر من مدينة الزاوية، قام بإجلائها من ميناء طرابلس خشية تجدّد القصف، فنقلها نحو مدينته لبيعها وإرسالها للمسالخ.

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وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي، قد أرجعت استهدافها مواقع في ميناء طرابلس، إلى تكرار الخروقات وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدة أنه نلك المليشيات خرجت عن سيطرة فائز السراج رئيس تلك الحكومة.

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وشدد الجيش الليبي، في بيان أصدرته القيادة العامة للجيش، على ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في البلاد، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية المقاتلة التابعة للجيش تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليها.

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واختتم البيان: "إن الجيش الوطني الليبي يدعوا العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد عليه فى مؤتمر برلين أمام العالم، وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط."

وحقّق مقطع الفيديو انتشارا واسعا على منّصات التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات كثيرة.


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