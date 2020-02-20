سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شبورة مائية على القاهرة والجيزة تتسبب فى ضعف الرؤية

الخميس، 20 فبراير 2020 08:18 ص
فيديو.. شبورة مائية على القاهرة والجيزة تتسبب فى ضعف الرؤية شبورة مائية
كتب – السيد زيادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أنحاء من محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الخميس، شبورة مائية ما بين كثيفة ومتوسطة فى عدد من المناطق، مما تسبب فى ضعف الرؤية، على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية.

وفى هذا الإطار، وزعت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، بعد توقعات الأرصاد الجوية، بظهور شبورة كثيفة مرة أخرى على الطرق، اليوم الخميس بعدما جرى غلق محاور لمنع وقوع أى حوادث مرورية وسقوط أى مصابين.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.


وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة؛ منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدًا.


كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك، وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.


وشددت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك، مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.


كما شددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.


وتوقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار واستمرار برودة الطقس خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التى بدورها تقلل الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستسجل 20 درجة مئوية.


وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرار الأحوال الجوية سيبدأ من فجر اليوم الخميس ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا نهاية فرص سقوط الأمطار وانحصارها على مناطق صغيرة بالسواحل الشمالية.


شبورة على الطرق السريعة

طقس اليوم

الأرصاد الجوية

اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار

الشبورة

الأرصاد

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة