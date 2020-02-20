سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال جولته مع الرئيس السيسي اليوم..

فيديو.. رئيس بيلاروسيا يبدى سعادته بما شاهده بمراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية

الخميس، 20 فبراير 2020 10:30 م
فيديو.. رئيس بيلاروسيا يبدى سعادته بما شاهده بمراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي في العاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألكساندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي، على هامش أعمال المجلس الأعمال المجلس المصري البيلاورسي، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فندق الماسة كابيتال.
 
 
وقد اصطحب الرئيس السيسي، ضيف مصر الرئيس البيلاروسي، في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية، شملت مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة الرياضية والصالة المغطاة بها، وكنيسة ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي وما به من منشآت للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنطقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.
 
وخلال تفقده، رحب أحد القائمين على المعرض، بالرئيس ألكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية البيلاروسي، قائلا: "يشرفني حضور سيادتكم في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها كأحد المشروعات العملاقة، حيث تم تنفيذها في مارس 2016، لتكون عاصمة إدارية جديدة تليق باسم مصر وتحدي جديد يثبت أن المصريين قادرين على التحدي وتحقيق المعجزات.
 
واستعرض أمام الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي، فيلم تسجيلي عن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات والمنشآت الجديدة.
 
كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، بالعاصمة الإدارية بفندق الماسىة كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، حيث ضم المعرض بعض انتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم".
 
وقد شهدت العلاقات المصرية البيلاروسية، تطوراً على كافة الأصعدة، كما أبدي الرئيس البيلاروسي سعادته مما شاهده بمراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين افاقاً أوسع من التعاون في ظل العلاقات الوثيقة، التي تربط قيادة البلدين.
 
 

السيسي

الرئيس البيلاروسي

مجلس الاعمال المصري البيلاروسي

العاصمة الإدارية الجديدة

التكنولوجيا

معرض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة