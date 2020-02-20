سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. اعرف مميزات تسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين

الخميس، 20 فبراير 2020 03:02 م
فيديو.. اعرف مميزات تسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين موقع دعم مصر
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد  الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا، أن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"  لن يضر أى مواطن، وليس له علاقة بإيقاف البطاقة من عدمه، إنما التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، فمثلا حال استطلاع رأى المستفيدين عن منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية أو حال اقتراح إضافة سلعة جديدة ضمن قائمة السلع التموينية ومعرفة رأى المواطن سيكون من خلال رقم المحمول.
 
 
وأضاف الدكتور عمرو مدكور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن عدم تسجيل رقم المحمول قد يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى معرفة رأيه حال إعداد استطلاع عن منظومة الخبز أو منظومة السلع التموينية أو أى اقتراحات من شأنها لصالح المواطن، قائلا "تسجيل رقم المحمول أو عدم التسجيل ليس فيه ضرر للمواطن نهائيا". 
 
وأوضح عمرو مدكور أن موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول الخاص به شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة أو باسم أحد أفراد الأسرة المستفيدة من منظومة الدعم والمقيدة بالبطاقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة بيانات رقم المحمول للتأكد من تسجيله باسم صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة وحال عدم تسجيل رقم التليفون باسم صاحب البطاقة لا يتم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر.

التموين

اصحاب بطاقات التموين

رقم المحمول على موقع دعم مصر

اخبار مصر

اخبار الْيَوْمَ

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التموين" تعلن استقبال طلبات أصحاب البطاقات على مدار الساعة بموقع "دعم مصر" لتسجيل رقم المحمول.. مراجعة بيانات أرقام الهاتف مع الجهات المعنية للتأكد منها.. الإجراء الجديد وسيلة للتواصل بين الوزارة والمواطنين

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:00 ص

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

الأحد، 16 فبراير 2020 03:00 ص

التموين تجدد طلبها لأصحاب البطاقات بتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:04 م

التموين: كتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر هدفه خدمة المستفيدين من الدعم

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:01 م

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم الهاتف للأسبوع الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 10:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة