سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"فوكس نيوز": حالة المجنى عليه فى حادث الطعن بمسجد لندن "ليست خطيرة"

الخميس، 20 فبراير 2020 09:15 م
"فوكس نيوز": حالة المجنى عليه فى حادث الطعن بمسجد لندن "ليست خطيرة" عناصر من الشرطة البريطانية
لندن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت اخر التقارير الإخبارية الواردة من لندن، بأن حالة المجنى عليه فى حادث الاعتداء الذى وقع فى وقت سابق اليوم داخل أحد مساجد لندن "ليست خطيرة".

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المجنى عليه هو مؤذن المسجد الواقع بالقرب من ريجنت بارك بلندن، وهو فى السبعينيات من العمر، وأنه خضع للعلاج، حيث أكد الأطباء أن اصابته ليست خطيرة.

وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على مرتكب الحادث، غير أنها لم تتطرق إلى أية تفاصيل تتعلق بدوافعه، حيث من المنتظر أن توجه الشرطة إليه تهمة الشروع بالقتل.

 

 


فوكس نيوز

المجنى عليه

حادث الطعن

مسجد لندن

الشرطة البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة