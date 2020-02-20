"فوكس نيوز": حالة المجنى عليه فى حادث الطعن بمسجد لندن "ليست خطيرة"

لندن أ ش أ

أفادت اخر التقارير الإخبارية الواردة من لندن، بأن حالة المجنى عليه فى حادث الاعتداء الذى وقع فى وقت سابق اليوم داخل أحد مساجد لندن "ليست خطيرة".

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المجنى عليه هو مؤذن المسجد الواقع بالقرب من ريجنت بارك بلندن، وهو فى السبعينيات من العمر، وأنه خضع للعلاج، حيث أكد الأطباء أن اصابته ليست خطيرة.

وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على مرتكب الحادث، غير أنها لم تتطرق إلى أية تفاصيل تتعلق بدوافعه، حيث من المنتظر أن توجه الشرطة إليه تهمة الشروع بالقتل.