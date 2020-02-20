سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فنانون يعلقون على منع "بنت الجيران" رانيا يوسف وإيمان العاصى ترقصان.. وغادة تغنى (فيديو)

الخميس، 20 فبراير 2020 03:29 م
فنانون يعلقون على منع "بنت الجيران" رانيا يوسف وإيمان العاصى ترقصان.. وغادة تغنى (فيديو) فنانون يعلقون على منع "بنت الجيران"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد الأزمة التي أثارتها مؤخرا أغنيه بنت الجيران للثنائى عمر كمال وحسن شاكوش والتي تسببت في اصدار قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية بمنع أغانى المهرجانات نهائيا لما تحتويه من ألفاظ نابية مخالفة للذوق والآداب العامة ، قرر عدد من الفنانين التعبير عن موقفهم تجاه قرار المنع ولكن على طريقتهم الخاصة .

حيث ظهر بعضهم يرقص في مقاطع فيديو على الاغنية محل الأزمة بينما اكتفى اخرون بغنائها في برامج التوك شو .

 

•       وسط الأزمة المشتعلة على مدار الأيام الماضية بين نقابة المهن الموسيقية ومطربى المهرجانات

•       بسبب أغنية بنت الجيران للثنائى عمر كمال وحسن شاكوش

•       ومع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنعهم من الغناء نهائيا

•       عبر مجموعة من الفنانين عن رأيهم فى قرار المنع لكن بطريقتهم الخاصة

•       حيث عادت أغنية بنت الجيران والتى تسببت فى الأزمة

•       بسبب كلماتها المنافية للذوق العام لتتصدر المشهد من جديد

•       وظهر بعض الفنانين فى فيديوهات يرقصون عليها

•       بينما غناها آخرون فى البرامج

 


شاكوش

عمر كمال

بنت الجيران

حسن شاكوش

رانيا يوسف

ايمان العاصى

غادة رجب

مهرجان بنت الجيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة