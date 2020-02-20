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فقدان 91 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطى قبالة السواحل الليبية

الخميس، 20 فبراير 2020 09:48 م
فقدان 91 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطى قبالة السواحل الليبية زورق _ صورة أرشيفية
برن /أ ش أ/

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، فقدان 91 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطى فى البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس - أن القارب كان قد انطلق من سواحل منطقة "القربولي" الليبية فى الثامن فبراير الجارى باتجاه أوروبا وعلى متنه مهاجرين من السودان والنيجر وإيران ومالي.

من جانبها .. أعربت منظمة "هاتف الإنذار"، وهى عبارة عن الخط الساخن لتلقى طلبات إنقاذ المهاجرين فى عرض البحر، عن قلقها تجاه اختفاء القارب، حيث طالبت السلطات فى مالطا وإيطاليا وليبيا بمشاركة المعلومات حول عمليات البحث والإنقاذ التى جرت اليوم.

وقالت المنظمة إن المهاجرين كانوا قد أجروا اتصالا هاتفيا بالخط الساخن فى فجر اليوم التاسع من فبراير؛ حيث كانوا فى محنة وأرسلوا موقعهم الذى تحدد فى المياه الدولية شمال ليبيا، فيما فقدت المنظمة الاتصال بالمهاجرين بعد ساعتين من الزمن، وذلك بعدما سمعت من بعض المهاجرين بحدوث عطل فى محرك القارب وغرق بعضهم فى عرض البحر.

يذكر أن منظمة الهجرة الدولية سجلت ارتفاع أعداد "قوارب الرعب" المفقودة فى البحر الأبيض المتوسط؛ حيث أعلنت المنظمة الدولية فى عام 2019 اختفاء سبعة قوارب كان على متنهم 417 مهاجرا فى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يمثل أربع أضعاف ما تم تسجيله فى عام 2018.

 


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ليبيا

أخبار ليبيا

الهجرة غير الشرعية

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