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فرص عمل بشركات ومطاعم فى محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 20 فبراير 2020 01:46 م
فرص عمل بشركات ومطاعم فى محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل ديوان محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة توافر عدد من فرص العمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بعدة شركات ومطاعم خاصة، وعلى من يرغب التوجه إلى جهاز رعاية الشباب بالمحافظة لمعرفة أهم الشروط والتفاصيل، والمهن المتاحة هى:-
 
1. كاشير، ويتر، طباخ براتب 2500 جنيه - السن من 18 : 35 عاما - ساعات العمل 9 ساعات .
 
2. مندوب توصيل براتب 2600 جنيه - لديه رخصة قيادة ولا يشترط توافر موتوسيكل - يجيد القراءة والكتابة - يضاف بونص بعد الأوردر رقم 13 - السن حتى 40 سنة ..فى حالة العمل بأكتوبر أو الشيخ زايد يوجد بدل انتقال .
 
3. مدير مالى ( مؤهل عالى - ذو خبرة لا تقل عن 5 سنوات - براتب يصل إلى 7000 جنيه ) .
 
4. مدير مبيعات ( خبرة بالمبيعات بمجال الأمن - براتب من 4000 : 5000 جنيه ).
 
5. سكرتيرة تنفيذية ( خبرة بالحاسب الألى ) .
 
6. محاسب عام ( خبرة - مؤهل عالى - براتب من 3000 : 4000 ) .
 
7. أفراد أمن بالشيخ زايد ( مؤهل إعدادية أو متوسط ، الراتب 2700 جنيه ) .
 
8. أفراد أمن بـ 6 أكتوبر ( مؤهل إعدادية أو متوسط ، الراتب 2500 جنيه ).
 
9. أفراد أمن ببرج العرب ( توفير وجبة وسكن - الراتب 2400 جنيه ) .
 
10. مشرف أمن ( مؤهل متوسط - خبرة - الراتب 3200 جنيه ) .
 
11. أعضاء فريق ( مؤهل متوسط أو عالى - السن حتى 32 سنة - عدد ساعات العمل 9 - الراتب 2650 جنيه ) .
 
12. مساعدين مديرين وسوبر فايزر ( خبرة - المرتب بعد المقابلة - عدد ساعات العمل 9 - السن حتى 35 - المؤهل متوسط أو عالى ) .
 
13. شيف شواية فحم ( مرتب من 3150 وحتى 3600 جنيه - عدد ساعات العمل 9 - السن حتى 35 - المؤهل متوسط أو عالى ) .
 
14. أفراد أمن إدارى لشركات داخل مجمع سكنى ( راتب 3150 جنيها أو 3500 بدون سكن - السن من 18 وحتى 40 سنة - المؤهل متوسط ) .
 
15. أفراد أمن إدارى داخل مجمع مول بالشيخ زايد ( راتب 3200 جنيه وسكن - السن من 18 وحتى 40 سنة - المؤهل متوسط ).
 

فرصة عمل

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