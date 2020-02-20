فتح باب طلبات تأشيرات حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأحد المقبل حتى 10 مارس

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى 10 مارس 2020، وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأكدت الوزيرة أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عدد من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى تيسيرا على حجيج بيت الله الحرام ، لافته إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للإشتراطات الموضوعة لكل مستوى حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

من جانبه كشف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن أن التقديم سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية " عضو عامل أو منتسب "عند تقديم الطلب ومسدد الإشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وأضاف عبد الموجود أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2015 فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك و سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg

وأشار المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى أن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والثانى فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم و 4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و 3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر مؤكدا على نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن إختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران وإعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة.