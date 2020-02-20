غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلي القدير عقب صلاة الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد غدًا الجمعة 21 / 2 / 2020م، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

صرح الدكتور سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سيتم يوم غد الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة على مستوى محافظة الأقصر، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارات أوقاف أرمنت وإدارة أوقاف الطود وإدارة أوقاف إسنا، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من بنائها مؤخراً.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها وهي: "مسجد الصحابي بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت - مسجد نور الإسلام بقرية الطراخين بمركز ومدينة الطود - مسجد إبراهيم بن أدهم بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا"، قائلاً: "الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر ورواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة ".

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم ، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، تم تشكيل عدة لجان لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، تقرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة إسنا، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، يوم الجمعة الموافق 2020/2/20، والمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه، والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.