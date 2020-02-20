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أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسين سورايدي، ستزور قبرص غدًا الجمعة بدعوة من نظيرها القبرصي، نيكوس كريستودوليدس.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - إن الوزيرين سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تعزيزها في مجالات معينة، ومن المقرر أن يناقشا التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط، فضلًا عن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المناطق البحرية القبرصية.

وأوضح البيان أن الطرفين من المقرر أن يبحثا أيضًا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج وشئون متعلقة بأمن الطاقة وشئون أخرى إقليمية وأوروبية ودولية تحظى باهتمام مشترك.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية النرويجية ستكون ضمن المتحدثين الرئيسيين في فعالية بعنوان "تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي" تنظمها الخارجية القبرصية بالقصر الرئاسي.

كما بحث الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل القضية القبرصية والأعمال غير القانونية التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وفى منطقة فاماجوستا والإطار المالى متعدد السنوات بين قبرص والاتحاد الأوروبى وغيرها من القضايا ذات الصلة، وطالب بدور أكبر للاتحاد الأوروبى فى حل القضية القبرصية.