وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، أن ميشيل استضاف الرئيس أناستاسياديس على مأدبة غداء ليلة أمس الأربعاء، في أول اجتماع رسمي للرئيسين منذ تولي ميشيل مهامه الجديدة 

وكشف كوشوس، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم الخميس، أن أناستاسياديس أثار، خلال الاجتماع، قلق قبرص حول ضرورة تعزيز دعمها كعضو في الاتحاد الأوروبي وبصورة أكثر تحديداً حول القضايا المتعلقة بصندوق التماسك السياسي والهجرة والسياسة الريفية. كما أشار إلى خصوصية قبرص كجزيرة بعيدة عن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الجزيرة لا تستفيد من مزايا السوق المشتركة.

 

وأضاف كوشوس في هذا الشأن: "في ما يتعلق بالقضية القبرصية، أطلع الرئيس أناستاسيادس رئيس المجلس الأوروبي على الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في كل من المنطقة الاقتصادية الخالصة ومدينة فاماجوستا وتهديدات تركيا الأخيرة بفتح المدينة المغلقة وتسكينها".