عمدة مدينة فى كوريا الجنوبية يحث السكان على عدم الخروج بسبب "كورونا"

كتبت رباب فتحى

حث عمدة دايجو، رابع أكبر مدينة فى كوريا الجنوبية، سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة على الامتناع عن الخروج وسط تصاعد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال كوون يونج جين، عمدة دايجو، إن المدينة تواجه "أزمة غير مسبوقة"، حيث تم الإبلاغ عن 49 مريضًا إلى شخص مصاب حضروا إلى كنيسة محلية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة اليابانية وفاة اثنين من المواطنين، كلاهما فى الثمانينات من العمر، والذين أصيبوا بالفيروس أثناء سفرهم على متن سفينة Diamond Princess، وثبت إصابة أكثر من 620 شخصًا على متن السفينة - التي كانت تقل 3700 راكب - بالفيروس.

وأعربت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن اعتقادها بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يخرج عن السيطرة وبدأ فى الانتشار فى المجتمع الإقليمى، وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا في حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال مسؤول في السلطات الصحية إن حالات الإصابة التي يصعب تحديد مسارها، تظهر في بعض المناطق مثل سول، ومدينة ديجو الكبرى، ويعتقد بأن الفيروس الذي كان يدخل إلى البلاد عبر الأشخاص الزائرين من الخارج، بدأ في الانتشار في المجتمع الإقليمي المحلي.

وأضاف أن الحكومة تنسق نظام الحجر الصحي بما يتماشى مع الوضع الحالي، لافتا إلى أنها ستركز جهودها على منع دخول الفيروس من الخارج، واكتشاف حالات الإصابة في مرحلة مبكرة.

وأعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم عن 31 حالة جديدة للإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 82 حالة اعتبارا من صباح اليوم، وسجلت مدينة ديجو زيادة حادة في عدد الإصابات خلال يومي أمس واليوم.