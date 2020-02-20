عامل يقتل زوجته خنقا بالدقهلية بسبب شكه فى سلوكها

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف لغز مصرع ربة منزل، بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بعد اكتشاف تورط الزوج فى قتلها.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من المدعو محمد إمبابي معروف إمبابي باكتشافه وفاه شقيقته عبير إمبابي داخل منزلها بقريه شرنقاش التابعة لدائره مركز طلخا.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثه المذكورة ترتدي ملابسها كامله، ووجود بقع زرقاء بالوجه والرقبه ونزيف فى الأنف، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ، وتم نقل الجثه إلى مستشفى المنصورة العام.

وكشف تقرير مفتش الصحه الأولى، وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة، واختناق حاد ونزيف الأنف، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال شقيقها لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأكد أنه لم يكن يعلم الوفاة إلا من الأهالي.

ومن خلال البحث والتحريات من قبل ضباط المباحث، المخربين السريين، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها، ويدعى "هاني رع" 38 سنة عامل ومقيم بذات القرية، وسبب ارتكاب الجريمة شكه في سلوكها.

تم استدعاء المتهم، وإعاده مناقشته، فاعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها، تم التحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.