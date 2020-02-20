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الخميس، 20 فبراير 2020 06:58 م
خالد صلاح
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ظهور علامات سوداء تحت الأظافر قد يكون مؤشرًا لهذا المرض الخطير

الخميس، 20 فبراير 2020 06:00 م
ظهور علامات سوداء تحت الأظافر قد يكون مؤشرًا لهذا المرض الخطير سرطان الجلد
فاطمة ياسر

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أنواع عديدة للسرطان، فنسمع عن الإصابة بسرطان الثدي والقولون والأمعاء والمبيض، ولكل منها أعراض مختلفة طبيعية معينة في العلاج، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز أعراض سرطان الجلد، وفقا لموقع "the healthy".

أوضح التقرير المنشور، أن الإصابة  بسرطان الجلد له العديد من الأعراض التي قد تفكر أنها تظهر على سطح الجلد، ولكن في حقيقة الأمر قد تظهر بعض العلامات على أظافرك وتشير لك الإصابة بهذا المرض، فنجد أن بعض الأشخاص يتعرضون لظهور اللون الغامق في الأظافر دون معرفة السبب، فهذا الأمر يعد من اعراض سرطان الجلد الخافية.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص يفكرون أن ظهور علامات  تحت الأظافر تعد دليلا علي الإصابة بنقص  بعض العناصر كعنصر الكالسيوم أو الزنك أو الإصابة بالأنيميا، ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن ظهور علامات سوداء تحت الأظافر تعد علامة علي الإصابة بسرطان الجلد، ويجب الذهاب للطبيب للكشف عن العلاج الأمثل.

وأوضح التقرير، أن بعض النساء عن ذهابهم لصالونات التجميل وإجراء بعض الأمور المتعلقة بأظافرهن، قد يتضح الأمر أكثر لدي خبراء التجميل، ويوجهون لهم النصيحة بضرورة الذهاب والكشف عن الأسباب والعلاج.

وأكد التقرير، أن الإصابة بسرطان الجلد، قد يكون له عامل وراثي ملحوظ، فأغلب الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بهم يكون لديهم تاريخ عائلي خاص بالإصابة بسرطان الجلد، ولذا عليك دراسة عائلتك جيدا قبل الذهاب للطبيب .

وأضاف التقرير، أن الأشخاص المصابون بسرطان الجلد يتعرضون للعديد من الأعراض غير ظهور اسمرار في الأظافر، فيشعرون بالإصابة بالجلد الغامق حول الأظافر، وأيضا حول البشرة مع تغير لون الدم، والتعرض لتشققات في الجلد بطريقة ملحوظة، وأيضا ظهور الشامات بشكل مفاجئ تعد من علامات الإصابة أيضا بسرطان الجلد، والتي يجب توخي الحذر منها.

 


سرطان الجلد

علامات سرطان الجلد

اعراض سرطان الجلد

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