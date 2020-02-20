ضبط 9 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرتين منفصلتين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرتين، الأولى بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وضبط 6 من المشاركين فيها وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجوار، وجاءت المشاجرة الثانية بدائرة مركز شرطة طما بين 3 أشخاص جميعهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع مشاجرتين بمركزى البلينا جنوبا وطما شمالا وتمت السيطرة عليهما وضبط المشاركين فيهما وإحالتهم للتحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث البلينا وترأسها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين طرف أول محمود م ع ع 19 سنة عامل ورائد م ع ع 16 سنة عامل و أحمد ن ع 20 سنة عامل، وبين طرف ثان محمد ح ا م 20 سنة عامل ومحمود ق ج م 29 سنة عامل وحجاج ج ا م 27 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب "دون حدوث إصابات" بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وجاء البلاغ الثانى بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما، انتقل العميد أحمد شمندى، مأمور المركز والرائد أحمد عبد الرؤوف، رئيس وحدة المباحث وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول مصطفي ك ع 22 سنة، حاصل على دبلوم تجارة مصاباً " جرح طعني واشتباه كسر وقطع بالأوعية الدموية بالساعد الأيسر"، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى ونعمة م ف ب 38 سنة، ربة منزل مصابه "جرح سطحي بالساعد الأيسر وكدمه بالفخذ الأيمن، وبين طرف ثان خال الأول وشقيق الثانية حمادة م ف ب 30 سنة، عامل مصاباً "بجروح قطعية سطحية متفرقة بالجسم و تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على الميراث.