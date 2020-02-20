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ضبط 52 قضية تموينية خلال حملة مكبرة فى سوهاج

الخميس، 20 فبراير 2020 11:42 ص
ضبط 52 قضية تموينية خلال حملة مكبرة فى سوهاج حملة تموينية - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قامت مباحث تموين بحملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، جاء ذلك بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير ومدير الأمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية من بينها ضبط سيارة نقل قيادة مصطفي ا م ع  35 سنة سائق - ويقيم أسيوط محملة بــــ " 7" طن و 250 كيلو جرام  دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء.

و"9" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وضبط "4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وضبط قضيتي إدارة منشأة بدون ترخيص و" 5" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل العمل و" 7" ضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

يذكر أن مباحث التموين فى محافظتى سوهاج والقليوبية، قد حررت 51 قضية تموينية كما ضبطت 36 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالخصوص.

وأسفرت الجهود عن ضبط 51 قضية تموينية من بينها ضبط فايز ر م ر 48 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم ضبط " 140 كيلو جرام  لحوم وتم ضبط علي ا ح 28 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدميوتم ضبط " 170 كيلو جرام  لحوم.

تم ضبط "7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن " 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا التوقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و "4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  و" 3" قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بالمحطة .

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

مباحث التموين

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