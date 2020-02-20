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ضبط 40 ألف قرص بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

الخميس، 20 فبراير 2020 02:27 م
ضبط 40 ألف قرص بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح صورة المتهمين
كتب محمود عبد الراضى – هدى أبو بكر

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح شخصين لقيامهما بالإتجار فى الأقراص المخدرة، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الأجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى بأحد الطرق بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على أربعون ألف قرص مخدر  لعقار "التامول" المخدر ، و مبلغ مالى ، وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المضبوطة بقصد الإتجار، واستخدام السيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

وقدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى ثلاثة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

 

أيضا في إطار مكافحة الأجهزة الأمنية لجرائم المخدرات ، كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه 3 طرب من مخدر الحشيش على عملائه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه ، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وزارة الداخلية

قضايا المخدرات

مكافحة المخدرات

جريمة الاتجار في المخدرات

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

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