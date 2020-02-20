ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وأقراص مخدرة فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية القبض على عاطلين لترويجهما المخدرات المتنوعة بدائرة مركز الخانكة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، بقيتم عاطلين بترويج المخدرات بدائرة مركز الخانكة وبحوزتهم سلاح نارى لحماية تجارتهم الأثمة.

علي الفور جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وهما كل من: "ع.ر"45 سنه،عاكل،و"م.ف" 39 سنة، عاطل مقيمين دائرة مركز الخانكة، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع و 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرام ،وعدد 241 قرص مخدر ومبلغ مالى 460 جنيه وسلاح أبيض مطواه و 2 هاتف محمول، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2668 لسنة 2020م جنح مركز الخانكة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك بعدما ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية تروج المخدرات بالخانكة وطوخ والقناطر الخيرية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، والذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التجارة والمبالغ المالية متحصلات البيع، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ر.م"، 27 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، و"م.ح" 32 سنة، مقيم ذات العنوان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى 1800 جنيه و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، جار تحرير المحضر اللازم.

وألقي القبض "ر.س"، 28سنة، سائق، و"ا.ش"24 سنة،عاطل مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 1.100 كيلو جرام ومبلغ مالى 700 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر جنح مركز القناطر الخيرية.

و"ع.م"18سنه،عاطل ،و"ا.م"22 سنة،عاطل مقيمين دائرة مركز طوخ، وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر تزن حوالي 25 جراما وكمية من الشادو المخدر تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى 310 جنيهات و 2 هاتف محمول حال إستقلالهما دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه ماركة تون خضراء اللون قيادة وملك الأول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين الذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.