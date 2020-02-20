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ضبط دقيق مدعم بقيمة 47 ألف جنيه قبل تهريبه للسوق السوداء بالغربية

الخميس، 20 فبراير 2020 01:39 م
ضبط دقيق مدعم بقيمة 47 ألف جنيه قبل تهريبه للسوق السوداء بالغربية مخزن دقيق-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
 
وأثمرت الجهود عن ضبط 1027 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لقيامه بإعادة تدوير كمية قدرها 32,480 طن شاى من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تعبئتها كمنتج نهائى تمهيداً لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية لقيامه بإنتاج وتعبئة كمية قدرها 15,968 طن (زيت زيتون - عسل نحل) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة، وكذا ضبط (17.000) عبوة منشطات "عسل" مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، مما لها أضرار على صحة المواطنين مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 
وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية العسل الأسود "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية) لقيامه بإنتاج وتعبئة (4,370) طن (عسل أسود) غير صالح للاستهلاك الآدمى، معبأ داخل عبوات لوجود تغيرات فى خواصه الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة.
 
ونجحت الجهود فى ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية واللحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) لحيازته 3 أطنان (كبدة مجمدة مستوردة) معبأة داخل عبوات كرتونية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.
 
وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخزن لتجارة منتجات السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة منية النصر (بمحافظة الدقهلية) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (3,442) طن (زبادى- رايب جبن أبيض) معبأة داخل عبوات من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء صلاحيتها وإعادة بيعها بالقرى والعزب المتاخمة لها بأسعار زهيدة، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية لتجميعه كمية قدرها (8,750) طن دقيق بلدى مدعم قام بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى، وقدرت المضبوطات بقيمة مالية 47687 جنيهاً.

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