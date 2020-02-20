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صور.. وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

الخميس، 20 فبراير 2020 05:17 م
صور.. وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين
بورسعيد – السيد فلاح

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تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وإدارة التحول الرقمى بديوان عام محافظة بورسعيد ومركز التوثيق المطور، وذلك خلال زيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد، لتفقد الشهر العقارى وافتتاح تطوير المحاكم ببورسعيد.

واستمع وزير العدل ومحافظ بورسعيد لشرح موجز عن كيفية سير العمل داخل إدارة التحول الرقمى الجديدة وكذلك إدارة الخدمات والشكاوى داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك بعد تطبيق أعمال الميكنة والرقمية ببورسعيد .

وأشاد المستشار عمرو مروان ، وزير العدل بمستوى التطور داخل إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد ،والذى يستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل أسرع وأدق  ، حيث أكد أن منظومة العمل الإدارى داخل بورسعيد شهدت تطورا بشكل كبير وذلك من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى الذى انطلقت من بورسعيد وسيتم تعميمها فى باقى محافظات بورسعيد .

 

وكان المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، تفقدا اليوم الخميس ، الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام محافظة بورسعيد .

 

وحرص وزير العدل ومحافظ بورسعيد على تفقد أقسام الشهر العقارى المطور، وكذلك الاستماع إلى آراء المواطنين حول التطور الذى شهده الشهر العقارى بالمحافظة، حيث عبر المواطنون المتواجدون عن رضاهم بمستوى الإنجاز الذى يحدث على أرض بورسعيد وخاصة بالشهر العقارى والذى يقدم الخدمة للمواطن بشكل أسرع وأدق وذلك فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تتم على أرض بورسعيد .

 

وأشاد المستشار عمرو مروان، بالشهر العقارى بديوان عام المحافظة معربا عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التى تقدم للمواطنين والتى تساهم فى تقديم الخدمات فى أسرع وقت ، كما أكد ان هناك اهتمام كبير بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز لكى تتحمل كثافة المعاملات فى هذا الشأن وتقدم خدمات ميسرة ، لافتا ان  بورسعيد شهدت انجازا كبيرا خلال فترة وجيزة فى مختلف المجالات .

 

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن تطور مكاتب التوثيق والمحاكم فى بورسعيد يعد من أهم ثمار التحول الرقمى الذى تشهده بورسعيد من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطن أثناء تلقى الخدمة فى هذا القطاع المهم .

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (3)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (4)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (5)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (6)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (1)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (2)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

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