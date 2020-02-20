صور.. وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام محافظة بورسعيد.

وحرص وزير العدل ومحافظ بورسعيد على تفقد أقسام الشهر العقارى المطور، وكذلك الاستماع إلى آراء المواطنين حول التطور الذى شهده الشهر العقارى بالمحافظة، حيث عبر المواطنون المتواجدون عن رضاهم بمستوى الإنجاز الذى يحدث على أرض بورسعيد وخاصة بالشهر العقارى والذى يقدم الخدمة للمواطن بشكل أسرع وأدق وذلك فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تتم على أرض بورسعيد .

وأشاد المستشار عمرو مروان، بالشهر العقارى بديوان عام المحافظة معربا عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التى تقدم للمواطنين والتى تساهم فى تقديم الخدمات فى أسرع وقت ، كما أكد ان هناك اهتمام كبير بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز لكى تتحمل كثافة المعاملات فى هذا الشأن وتقدم خدمات ميسرة ، لافتا ان بورسعيد شهدت انجازا كبيرا خلال فترة وجيزة فى مختلف المجالات .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن تطور مكاتب التوثيق والمحاكم فى بورسعيد يعد من أهم ثمار التحول الرقمى الذى تشهده بورسعيد من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطن أثناء تلقى الخدمة فى هذا القطاع المهم .

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقم، وبهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.

وافتتح، ظهر اليوم الخميس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بعد تطويرها، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور



وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور



وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور