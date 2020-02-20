سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور

الخميس، 20 فبراير 2020 05:03 م
صور.. وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام محافظة بورسعيد.

وحرص وزير العدل ومحافظ بورسعيد على تفقد أقسام الشهر العقارى المطور، وكذلك الاستماع إلى آراء المواطنين حول التطور الذى شهده الشهر العقارى بالمحافظة، حيث عبر المواطنون المتواجدون عن رضاهم بمستوى الإنجاز الذى يحدث على أرض بورسعيد وخاصة بالشهر العقارى والذى يقدم الخدمة للمواطن بشكل أسرع وأدق وذلك فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تتم على أرض بورسعيد .

وأشاد المستشار عمرو مروان، بالشهر العقارى بديوان عام المحافظة معربا عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التى تقدم للمواطنين والتى تساهم فى تقديم الخدمات فى أسرع وقت ، كما أكد ان هناك اهتمام كبير بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز لكى تتحمل كثافة المعاملات فى هذا الشأن وتقدم خدمات ميسرة ، لافتا ان  بورسعيد شهدت انجازا كبيرا خلال فترة وجيزة فى مختلف المجالات .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن تطور مكاتب التوثيق والمحاكم فى بورسعيد يعد من أهم ثمار التحول الرقمى الذى تشهده بورسعيد من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطن أثناء تلقى الخدمة فى هذا القطاع المهم .

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقم، وبهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.

وافتتح، ظهر اليوم الخميس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بعد تطويرها، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور (2)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور (3)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور (4)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور 

 

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور (1)
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان الشهر العقارى المطور 

بورسعيد

الشهر العقارى المطور ببورسعيد

الشهر العقارى

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة