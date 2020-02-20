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صور.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 فى إطلاق نار بمدينة هاناو الألمانية

الخميس، 20 فبراير 2020 01:13 ص
صور.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 فى إطلاق نار بمدينة هاناو الألمانية اطلاق نار فى المانيا
ماجد تمراز

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كشفت مصادر ألمانية عن مَقتل 8 أشخاص وجرح 5 أخرين، إثر إطلاق نار في بمدينة هاناو الواقعة بهيسن الألمانية.

ينظر خبراء الطب الشرعي خارج الملهى الليلى بعد إطلاق النار في هاناو بالقرب من فرانكفورت
ينظر خبراء الطب الشرعي خارج الملهى الليلى بعد إطلاق النار في هاناو بالقرب من فرانكفورت

 

وأطلق مُسلح النيران على أشخاص مدنيين في ملهى ليلي بمدينة هاناو القريبة من فرانكفورت، تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 أخرين.

ضباط الشرطة يؤمنون المنطقة بعد إطلاق النار في هاناو بالقرب من فرانكفورت
ضباط الشرطة يؤمنون المنطقة بعد إطلاق النار في هاناو بالقرب من فرانكفورت

 

وأكدت مواقع ألمانية أن إطلاق النار تم من سيارة مسرعة.

سيارة تالفة بعد إطلاق نار في هاناو بالقرب من فرانكفورت
سيارة تالفة بعد إطلاق نار في هاناو بالقرب من فرانكفورت

 

وكان قد قتل شخص على الأقل في حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية كونيتيكت الأمريكية وفق ما أفادت به الشرطة، الأحد الماضي.

أحد أفراد الأمن الألمانى يؤمن المنطقة بعد اطلاق النار
أحد أفراد الأمن الألمانى يؤمن المنطقة بعد اطلاق النار

 

وذكرت وسائل إعلام أن إطلاق النار وقع في ملهى ماجستيك لاونج. ولم ترد تفاصيل حول هوية مطلق النار ودوافعه.

ضبام الأمن الألمانى يطوقون مكان اطلاق النار
ضبام الأمن الألمانى يطوقون مكان اطلاق النار

 

وقال سيسرو إن الشرطة لا تزال في المراحل الأولى من التحقيق وإنه لا يزال هناك الكثير من العمل.

 


اطلاق نار

حادث اطلاق نار

المانيا

ولايه هيسين الالمانيه

ولاية هاناو

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