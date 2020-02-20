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خلال استقبال المحافظ لمستشار السفارة بالقاهرة..

صور .. معرض للمنتجات الاندونيسية والمصرية فى مدينة المنصورة بالدقهلية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:41 م
صور .. معرض للمنتجات الاندونيسية والمصرية فى مدينة المنصورة بالدقهلية محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافى والتربوى لسفارة اندونيسيا
فريق المحافظات

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الدكتور عثمان شهاب المستشار الثقافى والتربوى لسفارة اندونيسيا في القاهرة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة والوفد المرافق لهما.

وأكد محافظ الدقهلية على عمق العلاقات بين مصر واندونيسيا واصفا إياها بالعلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين على مر السنين.

واستمع محافظ الدقهلية إلى شرح من المستشار الثقافي الاندونيسي عن أشهر المنتجات هناك وإمكانية دراسة إقامة معرض للمنتجات الإندونيسية في إطار زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبه نقل المستشار الاندونيسي تحيات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولشعب مصر مؤكدا على عظمة الشعب المصري والحضارة المصرية ومكانة مصر على الساحة الدولية.

وتأتى الزيارة فى إطار فاعليات اليوم الثقافى - الإندونيسى الذى يقام بمكتبة مصر العامة بمدينه المنصورة والذى ويتضمن معرض للمشغولات  اليدوية المصرية والإندونيسية،وايضا تقديم عروض للفنون الشعبية المصرية والإندونيسية وعروض فنية بالمسرح الروماني بمكتبة مصر بالمنصورة .

يذكر بأن عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة واجراءات التصالح مع المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب من تقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين وفقا للقوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة، مشيرا إلى أهمية انتهاء كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

وأكد مختار أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن ملف تقنين الأوضاع يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يحرص على الحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

المستشار الثقافي لاندونيسيا

الأوقات المصرية الإندونيسية

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