صور.. مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد عيادة السلام وناصر الشاملة

بنى سويف فريق المحافظات

تفقد اليوم الخميس الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف عيادة السلام للتأمين الصحى منها العيادات والصيدلية والمعمل، وسأل المرضى عن أى معوقات تواجههم يرافقة الدكتورة هبه حسن مدير العيادة محمد سيد عطيه رئيس الشئون المالية والإدارية بالعيادة .

وزار مدير الفرع عيادة ناصر وتفقد جميع العيادات وكذلك لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال مبادرة "100 مليون صحة"فى يومها العاشر وزار الدكتور حسن محمود مدرسة عبد الرحمن هديب بالشناوية ومجمع صلاح سالم الابتدائية لمتابعة سير العمل بانتظام يرافقه الدكتور محمد زعزوع مدير عيادة ناصر.

واكد الدكتور حسن محمود أن الحملة تستهدف (106077) ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية بالحضر بجميع مدارس التربية والتعليم والأزهر والتجريبى بمشاركة 32 فريقًا بإجمالى 96 من مختلف التخصصات من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع بنى سويف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الجولة تاتى فى إطار الجولات لمتابعة سير العمل بإنتظام بوحدات التأمين الصحى وكذلك أعمال مبادرة للسمنة والأنيميا والتقزم.

وشهدت مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف مرور مفاجئ لمدير عام التأمين الصحى على المطبخ بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف حيث قام الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف بمرور مفاجئ رافقة الدكتور محمد يحيى مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف وتفقدوا المطبخ بالمستشفى للتأكد من سير العمل على اكمل وجهه وأعحب بنظام العمل بالمطبخ والنظافه وإرتداء العاملين الزى الخاص بهم وكذلك ارتداء الكمامات وقام الدكتور حسن محمود بمراجه تواريخ الصلاحيه الخاصة بالأغذية الجافة وقد وجه مدير عام المستشفى بتقديم خطاب شكر لجميع العاملين بالمطبخ.

1جانب من الزيارة

2مديى فرع التأمين الصحى يتفقد مبادرة 100مليون صحة

3 جانب من المبادرة

4جانب من الجولة

5جانب من الجولة