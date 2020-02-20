سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد عيادة السلام وناصر الشاملة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:59 م
صور.. مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد عيادة السلام وناصر الشاملة الدكتور حسن محمود سليمان
بنى سويف فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اليوم الخميس الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف عيادة السلام للتأمين الصحى منها العيادات والصيدلية والمعمل، وسأل المرضى عن أى معوقات تواجههم يرافقة الدكتورة هبه حسن مدير العيادة محمد سيد عطيه رئيس الشئون المالية والإدارية بالعيادة .

وزار مدير الفرع عيادة ناصر وتفقد جميع العيادات وكذلك لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال مبادرة "100 مليون صحة"فى يومها العاشر وزار الدكتور حسن محمود مدرسة عبد الرحمن هديب بالشناوية ومجمع صلاح سالم الابتدائية لمتابعة سير العمل بانتظام يرافقه  الدكتور محمد زعزوع مدير عيادة ناصر.

واكد الدكتور حسن محمود أن الحملة تستهدف (106077) ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية بالحضر بجميع مدارس التربية والتعليم والأزهر والتجريبى بمشاركة 32 فريقًا بإجمالى 96 من مختلف التخصصات من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع بنى سويف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الجولة تاتى فى إطار الجولات لمتابعة سير العمل بإنتظام بوحدات التأمين الصحى وكذلك أعمال مبادرة للسمنة والأنيميا والتقزم.

وشهدت مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف مرور مفاجئ لمدير عام التأمين الصحى على المطبخ بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف حيث قام الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف بمرور مفاجئ رافقة الدكتور محمد يحيى مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف وتفقدوا المطبخ بالمستشفى للتأكد من سير العمل على اكمل وجهه وأعحب بنظام العمل بالمطبخ والنظافه وإرتداء العاملين الزى الخاص بهم وكذلك ارتداء الكمامات وقام الدكتور حسن محمود  بمراجه تواريخ الصلاحيه الخاصة بالأغذية الجافة وقد وجه مدير عام المستشفى بتقديم خطاب شكر لجميع العاملين بالمطبخ.

1جانب من الزيارة

2مديى فرع التأمين الصحى يتفقد مبادرة 100مليون صحة

3 جانب من المبادرة

4جانب من الجولة

5جانب من الجولة

IMG-20200220-WA0001
 
 
IMG-20200220-WA0002
 
 
IMG-20200220-WA0003
 
 
IMG-20200220-WA0005
 
 
IMG-20200220-WA0004

بنى سويف

التأمين الصحى

مستشفى بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة