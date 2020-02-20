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صور.. محافظ المنيا يتابع أعمال سحب باخرة سياحية بعد شحوطها بنهر النيل

الخميس، 20 فبراير 2020 07:40 م
صور.. محافظ المنيا يتابع أعمال سحب باخرة سياحية بعد شحوطها بنهر النيل محافظ المنيا يتابع أعمال سحب باخره سياحية
المنيا - ماهر أبو نور

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تابع اللواء أسامه القاضى، محافظ المنيا، اليوم أعمال سحب إحدى البواخر السياحية ، عقب شحوطها بالناحية الشرقية بنهر النيل، وذلك أثناء اتجاهها إلى مدينة القاهرة ، قادمة من محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى وحماية النيل ورافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وحرص المحافظ على الاطمئنان على جميع السائحين داخل الباخرة ، حيث استقل "معدية " ، تابع من خلالها أعمال السحب، كما التقى بعدد من السائحين المتواجدين على متن الباخرة، مقدماً اعتذاره عن هذا الموقف الطارئ الذى تعرضوا له، كما أعرب لهم عن تمنياته بقضاء أوقات سعيدة فى رحلتهم النيلية بين المنيا والقاهرة .

وأكد المحافظ فى بيان على ضرورة ، تنسيق الجهود بين جميع القطاعات لمواجهة هذا الموقف الطارئ ، ووجه مدير إدارة السياحة ، بتقديم كافة أوجه الرعاية للسائحين وحسن الاستقبال وكرم الضيافة لحين إتمام أعمال سحب الباخرة

ووجه المحافظ، مسئولى النقل النهرى باتخاذ كافة الاجراءات تجاه أى قائد باخرة أو عائمة سياحية لا يلتزم بخط السير الملاحى الآمن، مشدداً على ضرورة التزام البواخر السياحية بتعليمات وإرشادات النقل النهرى لضمان أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين والسائحين.

كما وجه المحافظ، مسؤولى حماية النيل باستمرار أعمال تكريك وتطهير المجرى النهرى ، لتجنب وقوع أى شحوط مستقبلى للبواخر السياحية والفنادق العائمة.

وكان محافظ المنيا عقد لقاء خدمة المواطنين الدورى الذى عقد بالديوان العام اليوم الخميس ، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات فى وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

استعرض المحافظ 49 شكوى للمواطنين، ووجه بالعمل على سرعة حلها، حيث وجه بصرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة ، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز أبوقرقاص بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بدراسة طلب أهالى قرية النويرات بمركز أبوقرقاص لعمل مطب صناعى على طريق القرية من أجل تلافى الحوادث، كما وجه المحافظ رئيس مدينة مطاى بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لدراسة طلب أهالى قرية الكفور بمركز مطاى بالموافقة على إنهاء إجراءات التعاقد على أرض أملاك دولة حق انتفاع لعمل مدرسة عليها .

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة المنيا بتوجه لجنة هندسية من المجلس إلى منزل احدى السيدات التى تطلب شقة من الأولى بالرعاية، حيث ان منزلها آيل للسقوط، لإجراء اعمال المعاينة للمنزل وتقديم تقرير فورى بحالته.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية، مشددا على رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

هذا ويعقد المحافظ لقاء خدمة المواطنين بشكل دورى ، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتى تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذى تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم .

 

 

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