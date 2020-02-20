صور .. محافظ الشرقية يكرم الطلاب المتفوقين رياضيا بالمدارس

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب المتفوقين رياضيا بمرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي بمنحهم شهادات تقدير لفوزهم بالمراكز الاولي في العاب "الهوكي - السله - القوى" والبالغ عددهم 23 لاعبا ولاعبة وذلك في بطوله المدارس الرياضية المجمعة علي مستوي الجمهورية والتي اقيمت بمحافظه الوادي الجديد فى الفترة من 1 الي 4 فبراير الجارى بمشاركة وفود محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبور سعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج الجيزة والأقصر وأسوان والفيوم بإجمالي 650 فردًا "مدرب ومشرف وطلبة وطالبات" وجرت المنافسة على ألعاب كرة القدم والسلة والهوكي وألعاب القوى.

كما كرم الطلاب المتفوقين بمدارس التربية الفكرية والبالغ عددهم 3 لحصولهم علي الميداليات الذهبية والفضية في بطوله الاقليم لألعاب القوي.

وأهدي محافظ الشرقية، رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم والقيادات التعليمية والمشرفين والمدربين الرياضيين وموجهي التربية والتعليم شهادات تقدير تكريما لدورهم في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها، وذلك فى احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وعددا من نواب البرلمان.

وأشاد المحافظ، بالمستوى المتميز للطلاب المتفوقين رياضيا من أبناء المحافظة لحصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العقل السليم في الجسم السليم .

وقدم محافظ الشرقية، الشكر لوكيل وزاره التربية والتعليم والمدربين والمشرفين الرياضيين لدورهم في تجهيز الطلاب بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات وإحراز المراكز الاولي، مشيدا بمجهودات والأداء المتميز في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية ، مؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات ، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً و فكرياً وتنمية قدراتهم و تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلي استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع .



تكريم الطلاب المتفوقين رياضيا بمدارس الشرقية