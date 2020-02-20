صور.. طالب يفاجئ والدته بـ"فوتو سيشن" فى أرض زراعية بطنطا تعبيرًا عن حبه

الغربية – مصطفى عادل

عبر الطالب كريم سلامة ابن قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية عن حبه لوالدته بمفاجئتها بـ"فوتو سيشن" معها وسط الزراعات تعبيرا عن حبه لها، وتقديرا لما قدمته له ولشقيقيه أحمد و طه فى تربيتهم بعد وفاة والدهم منذ 11 عاما.



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها

"أمى تعبت وحافظت علينا وخلتنا رجالة" بهذه الكلمات بدأ كريم سلامة حديثه لـ"اليوم السابع"، وأكد أن والده توفى عام 2009، وكان يعمل مديرا لمركز شباب شبرا النملة، وتوفاه الله وترك والدتهم والتى تعمل موظفة أيضا بـ"الشباب والرياضة"، وشقيقه الأكبر أحمد، وكان وقتها يبلغ من العمر 9 سنوات، وتوأمه طه.



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها

أضاف أن والدتهم عكفت على تربيتهم تربية حسنة، وأحسنت تربيتهم وجعلت منهم رجال صالحين، وحافظت على الأرض الزراعية التى تركها لهم والدهم، مؤكدا أن والدته لم تفرط فى حبة تراب من الأرض، حيث اجتهدت وحافظت على الأرض ولم تكتفى بذلك بل توسعت فى الحيازة الزراعية واشترت لأولادها قطع أراضى مبانى.



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها

وأشار إلى أنه يدرس بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، وظل يفكر مع شقيقيه كيف يكرم والدتهم ورسم الفرحة على وجهها، إلى أن فكر فى مفاجأتها بجلسة تصوير فى أرضهم بعد أن رفضت التصوير فى أى استوديو تصوير.



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها

وأوضح أنه ارتدى ملابسه كأنه ذاهبا للكلية، واتفق مع صديقه "مصور" على تصوير السيشن فى الأرض الزراعية، وقام بالاتصال بوالدته قبل ذهابها للعمل، وطلب منها الحضور للأرض، مؤكدا أن والدته فوجئت بوجود المصور معه فى الأرض وتم تصوير "السيشن" سويا فى أرضهم الزراعية، تعبيرا عن حبه لوالدته التى يفخر بها لأنها أم مثالية ومكافحة وحافظت عليهم وأحسنت تربيتهم.



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها

وقال كريم "أمى بالنسبة لنا هى عمود المنزل، فهى الصديقة والأخت ورفيقة ليالى المذاكرة فى أوقات الامتحان، والحضن الذى ظل يسعنا طوال فترات حياتنا دون ملل"، متمنيا تعويضها عن جميع فترات الحياة الصعبة التى عاشت ومرت بها، وأن يكرمه الله ويقدره هو وشقيقيه على إسعاد والدتهما.



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها



طالب يفاجئ والدته بـفوتو سيشن فى أرض زراعية بطنطا تعبيرا عن حبه لها