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صور.. صرف مساعدات مالية وإعانات أبرز قرارات محافظ المنيا خلال لقاء المواطنين

الخميس، 20 فبراير 2020 10:50 ص
صور.. صرف مساعدات مالية وإعانات أبرز قرارات محافظ المنيا خلال لقاء المواطنين جانب من اللقاء
المنيا - ماهر أبو نور

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وجه اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بدراسة طلبات بعض المواطنين بعمل أكشاك بنطاق قري المحافظة، لحالات أولي بالرعاية، مع عدم السماح بإنشاء أكشاك داخل المدن وفى المداخل الرئيسية، منعًا لانتشار العشوائية والتعدي على حرم الطريق العام وحفاظًا على المظهر الجمالي للمدن.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدوري الذي عقد بالديوان العام ، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

واستعرض المحافظ 49 شكوى للمواطنين، ووجه بالعمل على سرعة حلها، حيث وجه بصرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز أبوقرقاص بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بدراسة طلب أهالى قرية النويرات بمركز أبوقرقاص لعمل مطب صناعى على طريق القرية من أجل تلافى الحوادث، كما وجه المحافظ رئيس مدينة مطاى بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لدراسة طلب أهالى قرية الكفور بمركز مطاى بالموافقة على إنهاء إجراءات التعاقد على أرض أملاك دولة حق انتفاع لعمل مدرسة عليها .

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة المنيا بتوجه لجنة هندسية من المجلس إلى منزل إحدى السيدات التي تطلب شقة من الأولى بالرعاية، حيث إن منزلها آيل للسقوط، لإجراء أعمال المعاينة للمنزل وتقديم تقرير فورى بحالته.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا علي رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنيا يعقد لقاء خدمة المواطنين بشكل دورى، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم .

كما يمكن ارسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg. .

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (6)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى 

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (7)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى 

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (8)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى 

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (1)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى 

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (2)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (3)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى 

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (4)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى 

 

جانب من لقاء المحافظ والأهالى (5)
جانب من لقاء المحافظ والأهالى

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