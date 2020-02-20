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صور..سكرتير محافظة سوهاج فى مراسم صلح: الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية

الخميس، 20 فبراير 2020 08:57 م
صور..سكرتير محافظة سوهاج فى مراسم صلح: الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية مراسم الصلح
سوهاج – عمرو خلف

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شهد المهندس طارق الوراقى ،السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج نيابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مراسم الصلح بين أبناء العمومة آل كمالي " بيت معوض، وبيت سرحان"، وذلك بقرية الغنيمية بمركز البلينا، بحضور اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، والعميد محمد حامد رئيس فرع الأمن العام، والشيخ محمد زكي الامين العام للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

 

وألقى "الوراقى" كلمة نقل خلالها تقدير محافظ سوهاج، للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العنف والإرهاب، والتفرغ للتنمية والبناء، مشيرًا إلى أن الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية، وهي أشد خطرًا وإضرارًا بالوطن من العدو الخارجي، آملًا أن يتم الاحتفال قريبا بأن تصبح محافظة سوهاج كلها خالية من الخصومات الثأرية.

يذكر أن الخصومة نشبت بين أبناء العمومة على اثر مقتل أحدهم من بيت معوض، وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

 

وكانت بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج العام الجديد 2020 استكمال مسيرة مبادرة سوهاج خالية من الثأرحيث أسدل الستار اليوم على الحادث الثأرى بين أبناء عمومة عائلة البدارنة بقرية روافع القصير بدائرة مركز سوهاج حيث أنهت القوده والقسم على كتاب الله الحادث الثأرى صلحا.

 

تقدم مراسم الصلح اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم وترأسه اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج وكذلك رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيفا من كبار وعواقل العائلات والعمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنفيذية.

 

يرجع تاريخ الحادث الثأرى بين أبناء العمومة من عائلة البدارنة " أولاد فراج بدران وجلال بدران " إلى عامين سابقين بسبب وجود خلافات بينهما نتج عنها مقتل "فراج . أ . خ" ينتمى لعائلة فراج وأتهم فى مقتله "ناصر . ح . ص . ج"،  وهو قيد الحبس حاليا وقد أتفق الطرفان على إنهاء الخصومة الثأرية بينهما صلحا بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

 

وأسفرت جهود لجنة المصالحات وجهود الأجهزة الأمنية بمركز سوهاج بإشراف العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز سوهاج والرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ليكون صلح اليوم باتا ونهائيا ولا رجعة فيها حيث قدم "حماده . ج"، و"عبدالعال . م . ج" القودة لكلا من "على . ف . ا . خ"،  و"محمد . ف . خ" وأقسم الطرفان على كتاب الله وأمام الحضور أن يكون الصلح نهائيا ولا رجعة فيه وأن يعفوا كل طرف عن الأخر لوجه الله وحقنا للدماء وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

 

 

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سوهاج

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البلينا

خصومة ثاريه

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