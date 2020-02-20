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صور.. تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه

الخميس، 20 فبراير 2020 02:25 م
صور.. تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه
بني سويف أيمن لطفي

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد المشرف العام على المشروعات المركزية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مشروع الدواجن بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه، وتشمل إنشاء عنبرين جديدين أوتوماتيك على أحدث مستوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف فرخ "طائر"، بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الاستراتيجي في حالة الطوارئ.

وشدد محافظ بني سويف في تصريحات له اليوم الخميس على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها قبل التوقيتات المحددة، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه معدلات الإنجاز في المشروع، إذ يعتبر المشروع من أهم الملفات، التي سيسعى من خلال فريق عمل متخصص للدفع بتطوير الأداء وتطوير المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.

ومن ناحيته أكد السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة على أنه يتابع بشكل مستمر المشروع، للاطلاع على المستجدات، وتدعيم نقاط القوة، وتلافي نقاط الضعف، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، ونظرا لأهمية المشروع الحيوية للمحافظة، إذ يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومى، وينتج سنويا 32 مليون بيضة أكثر من المستهدف بحوالي 2 مليون بيضة و60 ألف بيضة رومي، ويتم بيعها للسوق المحلي بسعر البورصة وهو أقل سعر في مصر لهذه السلعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى انتاج 100 ألف دجاجة بياضة سنويا، التي يتم بيعها لصغار المربين والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة والذي ينعكس بالإيجاب على أسعار منتجات الدواجن والبيض وانخفاضها لصالح  الجمهور من أبناء بني سويف.

واستعرض السكرتير العام المساعد نتائج الزيارة الأخيرة للمشروعات، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة للمشروع ، تلك الخطوة التي سبقتها إجراءات عديدة تم الإشراف عليها وانهاءها في وقت قياسي ،موضحا أنه سيتواصل يوميا مع مدير المشروعات الدكتور مكرم عبيد الله من خلال تقرير بنسب التنفيذ وأية معوقات قد تطرا لسرعة تذليلها ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير المزمع إضافتها ستؤدي إلى مضاعفة الإنتاجية وسينتج العنبرين الجديدين 90 ألف فرخ بدلا من 44 ألف قبل التطوير.

يذكر أن مشروع الدواجن بالمحافظة يتكون من 5 مشروعات أهمهم مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين" ألمانى ومجرى"،بجانب مشروع الرومي"تسمين وبياض"،ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية ،بجانب أن المشروع يعد هو الوحيد من المشروعات الحكومية الذي ينتج الرومي الأسود البرونزي "سلالة نادرة ".

 

تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه (1)
تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه 

 

تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه (2)
تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه 

 

تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه (3)
تطوير مشروع الدواجن فى بنى سويف بـ15 مليون جنيه 

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