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صور.. انطلاق احتفالات كرنفال المرأة فى ألمانيا

الخميس، 20 فبراير 2020 01:38 م
صور.. انطلاق احتفالات كرنفال المرأة فى ألمانيا كرنفال المرأة فى ألمانيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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بدأ محتفلون فى ألمانيا، يرتدون زى مهرجين، ويضعون شعرًا مستعارًا، اليوم الخميس، ستة أيام من الاحتفالات بـ"مهرجان النساء" أو "كرنفال المرأة"، وهو اليوم الذى تسيطر فيه السيدات على نحو تقليدى على مجالس المدن، ويقمن بقطع رابطات عنق الرجال، وبدأت احتفالات المهرجان فى الساعة 11:11 صباحًا بالتوقيت المحلى، فى كولونيا، وأجزاء كاثوليكية أخرى من ألمانيا.

يعتبر كرنفال المرأة تقليد قديم في منطقة راينلاند وأجزاء أخرى من ألمانيا فى عام 1824 أسست النساء في منطقة بون في بون أول لجنة نسائية ، ومن ثم طالبن تطالبن بحقهن في الاحتفال بالكرنفال مثل الرجال.

إحدى-المحتفلات
إحدى المحتفلات

إحدى-المحتفلات-خلال-الكرنفال
إحدى المحتفلات خلال الكرنفال

أزياء-تنكرية
أزياء تنكرية

الاحتفال-بالمهرجان
الاحتفال بالمهرجان

جانب-من-الكرنفال-(2)
جانب من الكرنفال 

جانب-من-الكرنفال
جانب من الكرنفال

سيدة-تتنكر-خلال-الاحتفال-بالمهرجان
سيدة تتنكر خلال الاحتفال بالمهرجان

كرنفال-النساء-فى-ألمانيا
كرنفال النساء فى ألمانيا

 


كرنفال المرأة

ألمانيا

كولونيا

راينلاند

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