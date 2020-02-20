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صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة "نفرتارى"

الخميس، 20 فبراير 2020 07:28 م
صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة "نفرتارى" الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة نفرتارى
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل البر الغربى بالأقصر مجموعة من السائحين الذين أهدتهم وزارة السياحة والآثار تذاكر مجانية لزيارة مقبرة الملكة نفرتارى، بمناسبة بدء تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر، لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية، حيث استمتع السائحين بالزيارة وأعربوا عن سعادتهم بها وبالحضارة المصرية العريقة. كما أشادوا بهذه المبادرة التى منحتهم الفرصة بالاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها حيث مارسوا رياضة الغوص المفضلة لديهم وأيضاً تعرفوا عن قرب على الحضارة المصرية.

صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة نفرتارى (1)
صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة نفرتارى

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت اليوم الخميس 20 فبراير بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعيا، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى لربط البحر الأحمر بآثار وادى النيل فى صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة السياحة والآثار سائحين أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتارى بالبر الغربى للأقصر، اليوم الخميس، والتى تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.

وكانت قد أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى، عن تسيير خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر، وذكرت مصر للطيران، أنه يتم تسيير الخط الجديد فى إطار توجهات وزارة الطيران المدنى ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية.

 

و صرح الطيار أحمد عادل،  رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة فى حال الطلب، وهو ما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمى البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية فى برنامج واحد، حيث من المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلى الأقصر، وموعد العودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ.

صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة نفرتارى (2)
صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة نفرتارى

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