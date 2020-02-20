سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 1811 حالة تعد على أملاك الدولة فى المنيا خلال الموجة 15

الخميس، 20 فبراير 2020 11:31 ص
صور.. إزالة 1811 حالة تعد على أملاك الدولة فى المنيا خلال الموجة 15 جانب من إزالة التعديات
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تم إزالة واسترداد 1811 حالة خلال تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أنه جرت إزالة واسترداد 1811 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1628 حالة إزالة تعد بالبناء بإجمالى مساحة 103364 مترا مربعا، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدانا و5 قيراط، وذلك بالتعاون مع مديرية الامن والجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.

 

جانب من إزالة التعديات (2)
جانب من إزالة التعديات 

 

جانب من إزالة التعديات (1)
جانب من إزالة التعديات 

تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

المنيا

حق الشعب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة