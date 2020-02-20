صور.. إزالة 1811 حالة تعد على أملاك الدولة فى المنيا خلال الموجة 15

المنيا - فريق المحافظات

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تم إزالة واسترداد 1811 حالة خلال تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أنه جرت إزالة واسترداد 1811 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1628 حالة إزالة تعد بالبناء بإجمالى مساحة 103364 مترا مربعا، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدانا و5 قيراط، وذلك بالتعاون مع مديرية الامن والجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.



جانب من إزالة التعديات