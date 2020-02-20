صربيا تدعم السياحة المصرية بوفود وبلجراد تستفيد من الخبرات المصرية فى ترميم الآثار

كتبت آمال رسلان

علي هامش مشاركة الوفد الرسمى المصرى في فعاليات الدورة ال42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) والمنعقد بالعاصمة الصربية بلجراد في الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري، عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عدد من الاجتماعات المهنية مع راسيم ليايتش نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى، وذلك لمناقشة آوجه التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع من الجانب الصربي ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، ومن الجانب المصرى السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدي صربيا، والدكتور محمد عليوة ممثل عن وزارة البيئة وممثلين عن وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السياحية بين البلدين من بينها التزايد الملحوظ في أعداد السائحين الصرب إلى مصر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل رحلات الطيران المباشر إلى مدينة القاهرة بعد توقف دام حوالي 15 عاماً، بالإضافة إلى رحلات طيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 6 سنوات.

وأشارت شلبي إلي أن هذا الاجتماع يأتي تعزيزا لمشاركة مصر كدولة شريك (ضيف شرف) في دورة المعرض هذا العام، حيث تم مناقشة الإتفاقيات المشتركة بين البلدين ووضع بعض الأسس لتطوير التعاون السياحي المشترك بين البلدين، لافتة الي رغبة الحكومة الصربية في الاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال ترميم الآثار حيث تقدمت بطلب إلي الحكومة المصرية لتقديم المساعدة وإمدادها بخبراء في مجال ترميم الآثار.

وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري والتي تجعل من مصر مقصد سياحي يجذب السائحين الصرب طوال العام خاصة في ضوء المناخ المناسب والقرب الجغرافي وجودة المنتج السياحي المصري المقدم للسائحين.

كما ألقت نائبة الوزير الضوء علي منتج السياحة الثقافية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، منوهه الي قرب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الجاري، واسكتمال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واستقباله للمومياوات الملكية قريبا في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير كما تحدثت عن منتج السياحة الدينية ومشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين.

كما أكد السفير عمرو الجويلي علي أهمية التعاون السياحي بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من مذكرات التفاهم الثنائية لتفعيل بنودها في مجالات التعاون الفني بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ومن جانبه تطرق نائب رئيسة الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة خاصة في مجالات السياحة النهرية والفنادق العائمة، والبدء فى اعداد خطة عمل تتضمن أوجه التعاون المختلفة، لافتا إلي حرص الحكومة الصربية علي تبادل التدفقات السياحية بين البلدين، ومعربا عن ترحيبهم بدعم التعاون مع منظمي الرحلات المصريين وممثلي وسائل الإعلام المصرية لاستكشاف أهم المقاصد السياحية في صربيا لتعريف السائح المصري بها.

كما قامت غادة شلبي بتوجيه دعوة إلي نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية، والذي رحب بهذه الدعوة.

وفي سياق متصل أقام ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربي، وماريا لابوفتش مديرة منظمة السياحة الوطنية مأدبة غداء على شرف الوفد المصري المشارك تم خلاله مناقشة تطورات التعاون في مجال السياحة بين البلدين، خاصة في مجال السياحة البيئية.