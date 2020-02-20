"صحة القليوبية" تعلن تطعيم 99.8% من المستهدفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، من سن يوم حتى خمس سنوات، والتي استمرت لمدة ٤ أيام متتالية حيث كان مستهدف التطعيم لمحافظة القليوبية مليون و 115ألف و161طفل وطفلةموضحا أنه تم تطعيم 99.8% من إجمالي المستهدف خلال الحملة.

وأشاد وكيل الوزارة، بالجهود المبذولة من أجل نجاح الحملة حيث أدى كلٍ دوره على أكمل وجه للمساهمة في هذا العمل الوطني فقد كانت ملحمة من التعاون بين جميع أطياف الصحة تحت إشراف إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية.

كما وجّه "الطباخ"، مزيد من الشكر والامتنان الحقيقي لفرق التمريض الرائع الذي بذل الكثيز من الجهد لمدة 4 أيام بلا كلل ولا ملل يمرون من بيت إلي بيت ومن شارع الي آخر في شوارع خالية وطرق مهجورة وبين قرى ونجوع بعيدة من أجل خدمة أبناء الوطن الحبيب مصر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه توافر الطعم الفموى "سابين ثنائي التكافؤ" بجميع مخازن المديرية، بما يغطي المرحلة العمرية المستهدفة في جميع أنحاء المحافظة وهي مليون و 115ألف و161 طفل وطفلة بجميع أنحاء المحافظة، موضحا أنه شارك في الحملة 5521فرد من خلال 1937فرقة متحركة من منزل إلي منزل، بالإضافة إلى 353فرقة ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية إجمالي 2290فرقة و 941مشرف .

وأوضح "الطباخ"، أن التطعيم آمن وبالمجان ولا يوجد موانع للتطعيم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض

واستطرد، أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.