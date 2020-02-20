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شركة "آيرباص" تعلن إلغاء أكثر من 2300 وظيفة نهاية 2021

الخميس، 20 فبراير 2020 12:08 ص
شركة "آيرباص" تعلن إلغاء أكثر من 2300 وظيفة نهاية 2021 آيرباص
أ ش أ

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "آيرباص" اليوم الأربعاء عن خططها لإلغاء أكثر من 2300 وظيفة فى قسم الدفاع والفضاء التابع لها نهاية العام القادم، وأوضحت الشركة، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم، أن قسم "الدفاع والفضاء" التابع لها قدم خطة بذلك وبدأ عملية تشاور لخفض 2362 وظيفة فى جميع المراكز، بحيث تشمل: 829 فى ألمانيا، 357 فى المملكة المتحدة، 630 فى إسبانيا، 404 فى فرنسا، و142 فى أماكن أخرى.

وأشارت الشركة إلى "العقود المؤجلة فى الجانب الدفاعي"، مضيفة أنها أعلنت عن الحاجة لإعادة الهيكلة فى ديسمبر من العام الماضي، كما أبرزت هذه القضية خلال مؤتمرها السنوى أوائل الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن قسم الدفاع والفضاء يمثل حوالى 15٪ من إيرادات شركة "آيرباص".

وأعربت شركة " آيرباص " الاوربية لانتاج الطائرات عن الاسف العميق ازاء القرار الصادر عن واشنطن  بزيادة التعريفات الجمركية على الطائرات المستوردة من الاتحاد الاوربى الى 15 % .

وذكر راديو  صوت أمريكا  فى نشرته باللغة الانجليزية ان آيرباص وصفت فى بيان بهذا الصدد القرار الامريكى بانه " سيؤدى الى تصعيد حدة التوتر التجارى بين الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة ، ومن ثم خلق قدر أكبر من عدم الاستقرار لشركات الطيران الامريكية والتى تعانى بالفعل من نقص فى عدد الطائرات ".

واشار صوت أمريكا  الى ان شركات الطيران الامريكية تعانى من نقص فى عدد طائراتها بعد قرار شركة " بوينج " الامريكية العملاقة لانتاج الطائرات بسحب طائراتها من طراز " بوينج 737 ماكس " من الخدمة اثر وقوع حادثى تحطم لطائرة من هذا الطراز فى اندونيسيا واثيوبيا ، مما ادى الى مصرع 346 شخصا فى الحادثين .

وكان المكتب التجارى الامريكى قد اعلن امس  الجمعة  زيارة التعريفات الجمركية على الطائرات المستوردة من الاتحاد الاوربى من 10 الى 15 % ، على ان يبدأ سريان هذه الزيارة اعتبارا من الثامن عشر من شهر مارس القادم.


هولندا

شركة آيرباص

اقتصاد

آيرباص

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