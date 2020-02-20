شرطة ليسوتو تعلن توجيه تهمة القتل لرئيس الوزراء توماس ثابانى

قال نائب مفوض الشرطة فى ليسوتو اليوم الخميس إن رئيس وزراء البلاد توماس ثابانى سيُتهم قريبا بقتل زوجته، وقتلت السيدة الأولى السابقة ليبوليلو ثابانى بالرصاص فى يونيو 2017 قرب منزلها فى ماسيرو، واحتجزت الزوجة الحالية لرئيس الوزراء هذا الشهر واتهمت بالتحريض على الجريمة.
وقال باسيكا موكيتى نائب المفوض "سيتم توجيه الاتهام بالقتل لرئيس الوزراء الشرطة تعد التوجيهات وسيتم اتهامه على الأرجح غدا"، وكانت الشرطة أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تقاعست عن حضور استجواب فيما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني التي كانت منفصلة عنه آنذاك في 14 يونيو2017.
وقال ثابان -فى تصريحات إعلامية فى العاصمة ماسيرو أوردتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إنه بعد عقود من الخدمة العامة فإن قدرته على التحمل قد أرهقت، غير أنه لم يحدد تاريخ تقاعده.
بدوره، صرح نائب ثابان فى الحزب الحاكم، نقوسا ماهاو، لوسائل الإعلام بأن التقاعد سيترتب عليه ما وصفه بـ "الإجراء الذى يشارك فيه الملك وشركاء الائتلاف الحاكم".
كان رئيس الوزراء قد واجه ضغطًا من حزبه الحاكم المعروف باسم " مؤتمر شعب ليسوتو" الذى طالبه بالتقاعد فى الـ 31 من شهر يوليو المقبل، حيث أوضح الحزب أن ثابان لم يعد مناسبًا للقيادة.
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