شرطة ليسوتو تعلن توجيه تهمة القتل لرئيس الوزراء توماس ثابانى

رويترز

قال نائب مفوض الشرطة فى ليسوتو اليوم الخميس إن رئيس وزراء البلاد توماس ثابانى سيُتهم قريبا بقتل زوجته، وقتلت السيدة الأولى السابقة ليبوليلو ثابانى بالرصاص فى يونيو 2017 قرب منزلها فى ماسيرو، واحتجزت الزوجة الحالية لرئيس الوزراء هذا الشهر واتهمت بالتحريض على الجريمة.

وقال باسيكا موكيتى نائب المفوض "سيتم توجيه الاتهام بالقتل لرئيس الوزراء الشرطة تعد التوجيهات وسيتم اتهامه على الأرجح غدا"، وكانت الشرطة أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تقاعست عن حضور استجواب فيما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني التي كانت منفصلة عنه آنذاك في 14 يونيو2017.

ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا، فقد سلمت مايسياه نفسها، وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة. وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما قتلت ليبوليلو،وتزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من الجريمة، وأعلن ثاباني الشهر الماضي اعتزامه الاستقالة لكنه لم يذكر سببا لذلك.

ومن جهة اخرى سبق وان اعلن رئيس وزراء مملكة ليسوتو توم ثابان، أنه سيتقاعد قريبًا كاسرًا صمته بشأن الأزمة السياسية التى تشهدها بلاده .

وقال ثابان -فى تصريحات إعلامية فى العاصمة ماسيرو أوردتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إنه بعد عقود من الخدمة العامة فإن قدرته على التحمل قد أرهقت، غير أنه لم يحدد تاريخ تقاعده.

وأضاف ثابان (80 عامًا) "سأخبركم عندما تكون جميع الأمور مرتبة بالنسبة لى للتنحي، منوهًا إلى أنه كان موظفًا حكوميًا منذ قبل استقلال بلاده من بريطانيا فى عام 1966"، كما وجه الشكر للجميع على ائتمانه على قيادة البلاد وأنه سيكون ممتنًا إلى الأبد .

بدوره، صرح نائب ثابان فى الحزب الحاكم، نقوسا ماهاو، لوسائل الإعلام بأن التقاعد سيترتب عليه ما وصفه بـ "الإجراء الذى يشارك فيه الملك وشركاء الائتلاف الحاكم".

كان رئيس الوزراء قد واجه ضغطًا من حزبه الحاكم المعروف باسم " مؤتمر شعب ليسوتو" الذى طالبه بالتقاعد فى الـ 31 من شهر يوليو المقبل، حيث أوضح الحزب أن ثابان لم يعد مناسبًا للقيادة.