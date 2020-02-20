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الخميس، 20 فبراير 2020 10:31 م
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شاهد فرحة المصريين فى السعودية بفوز الزمالك بكأس السوبر

الخميس، 20 فبراير 2020 10:06 م
شاهد فرحة المصريين فى السعودية بفوز الزمالك بكأس السوبر
كتب فريق المحافظات

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احتفل المقيمين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بفوز الزمالك بكأس السوبر المصرى عقب تغلبه على نادى الأهلى بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما بإمارة ابو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشاهد المقيمين المصريين بمدينة الرياض السعودية مبارة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك داخل الكافيهات الموجودة بمدينة الرياض حيث ارتدى جماهير الأهلى والزمالك تيشرتات الفريقين ورفعت الجماهير اعلام الأهلى والزمالك، وشهدت كافيهات مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية توافد للمقيمين المصريين بها قبل المباراة حيث تعالت أصوات المصريين بالاغاني والهتافات .
 
وتوّج فريق الزمالك  بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
 
سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول،  ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من  محمد أبو جبل،  حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

 


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المصريين بالسعودية

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