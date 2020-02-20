شاهد فرحة المصريين فى السعودية بفوز الزمالك بكأس السوبر

كتب فريق المحافظات

احتفل المقيمين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بفوز الزمالك بكأس السوبر المصرى عقب تغلبه على نادى الأهلى بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما بإمارة ابو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشاهد المقيمين المصريين بمدينة الرياض السعودية مبارة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك داخل الكافيهات الموجودة بمدينة الرياض حيث ارتدى جماهير الأهلى والزمالك تيشرتات الفريقين ورفعت الجماهير اعلام الأهلى والزمالك، وشهدت كافيهات مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية توافد للمقيمين المصريين بها قبل المباراة حيث تعالت أصوات المصريين بالاغاني والهتافات .

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.