شاهد توقعات شباب وأطفال الأقصر لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، استعدادات على قدم وساق للمباراة المرتقبة بين النادى الأهلى ونادى الزمالك فى كأس السوبر المصرى، حيث تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم القمة المرتقبة بين فريقى الأهلى والزمالك، والمحدد لها السابعة مساء اليوم، الخميس، في السوبر المحلي على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، فى مباراة تشهد مفاجآت خططية من كلا المديرين الفنيين.

ويقول محمود رمضان محمد 16 سنة من مدينة إسنا، أنه يتوقع فوز النادى الأهلى على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وستكون مباراة قوية بين الفريقين بعد ظهور قوة نادى الزمالك في مباراة الترجى الأخيرة، وتوقع الشاب عمر أحمد سيد 15 سنة فوز الزمالك بهدفين لشيكابالا بعد مباراة جميلة بين الفريقين، وتوقع آخر فوز الأهلى بنتيجة متوقعة من 2 لأكثر لأن نادى الزمالك كما يقول مستواه ينخفض بعد كل مباراة قوية يقدمها في بطولة خارج مصر.

فيما توقع أحمد حسن محمد 18 سنة فوز الاهلى على الزمالك بثلاثة أهداف وتمني أن يحرزها رمضان صبحى وكهرباء وحسين الشحات، أما الشاب محمد عامر الضي 23 سنة، فتوقع فوز الأهلى أيضاً بنتيجة أكثر من 3 أهداف لأن الأهلى قوة ضاربة حالياً ولم يهزم في أي مباراة طوال مسيرته بالدوري المصري ومستواه الفني ثابت وأفضل من الزمالك ولديه حلول قوية على دكة البدلاء والمدرب فايلر مستواه جيد للغاية.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى على لقب كأس السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلي مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".