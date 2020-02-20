شاهد.. توقعات أهالى الغربية لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات

الغربية محمد طارق

استعدت مقاهى وكافيهات مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية منذ الأمس، لاستقبال المئات من الشباب والأهالى لمشاهدة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، والمقرر إقامته اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية فى السابعة مساء اليوم الخميس .

ورصد "اليوم السابع"، توقعات الجماهير، حيث توقع أحمد الشرقاوى، ابن مدينة زفتى، مشجع النادى الأهلي، بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف للزمالك، متمنيا من الناديين بالتحلى بالروح الرياضية، وظهور الفرق المصرية فى الخارج بالمظهر الذى تليق به وسط الآلاف من المشجعين.

فى المقابل، قال عادل الموشي، إن الزمالك الأقرب للفوز بالمبارة لقوته خلال الفترة الماضية، وتقديم عروض قوية، وتوقع أن يحرز الزمالك هدفين مقابل هدف، مضيفا أن دفاع الأبيض قوى وصلب وسيرهق لاعبى الأهلي كثيرا، حيث يمتلك مجموعة من أفضل مدافعى مصر حالياً، وخلفهم حارس مرمى عملاق محمد عواد الذى يطمأن الجميع فى حراسته لعرين النادى الزمالك.

أما مسعد أبو راضى، مهندس زراعى، مشجع للأهلي، أكد ثقته فى المارد الأحمر بقيادة فايلر، متمنيا للفوز للأهلى بهدفين، والعودة إلى أرض الوطن بكأس السوبر لفرحة الجماهير الحمراء، موضحا أن الزمالك سيلعب اليوم بحافز قوى بعد تحقيق اللقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه.

فيما توقع أحمد الشوربجى، أحد شباب المدينة، فوز الزمالك بكأس السوبر المصرى، وتحقيق اللقب الثانى فى أسبوع واحد، بعدما أسعد الجماهير البيضاء، بتحقيق لقب السوبر الإفريقي، بالفوز على نادى الترجى بثلاث أهداف مقابل هدف، متوقعا للفوز على الأهلى بثلاث أهداف يحرزهم كلا من مصطفى محمد وأشرف بن شرقى ومحمود علاء.