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شؤون الحرمين توزع 5000 حقيبة على قاصدى المسجد الحرام.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 09:15 ص
شؤون الحرمين توزع 5000 حقيبة على قاصدى المسجد الحرام.. صور توزيع 5000 حقيبة على قاصدى المسجد الحرام
وكالات

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تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إهداء الحقائب العلمية على قاصدى المسجد الحرام، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ماجد بن محمد المسعودى، أن الإدارة قامت خلال هذا العام بتوزيع أكثر من 5000 حقيبة علمية على قاصدى بيت الله الحرام من طلبة العلم والمعتمرين والزوار، تحتوى على بعض الكتيبات والوسائط التقنية المتعلقة بأحكام الفقه والعقيدة والتوحيد.

وأضاف أن الحملة تأتي إبرازاً لدور الرئاسة التعليمى والتوجيهى إلى جانب نشر العلم الشرعى.

ويُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تقوم يوميًا بغسل أكثر من 2000 حافظة لماء زمزم مع قواعدها، داخل المسجد الحرام، وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم للحفاظ على سلامة زوار وقاصدى المسجد الحرام، ويقوم بعملية الغسيل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد المكى، مسؤولو إدارة سقيا زمزم بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة المهندس مشارى المسعودى - حسب ما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى - أن مغسلة الحافظات تعمل يومياً 8 ساعات وتقوم بغسل أكثر من 2000 حافظة وقاعدة، وذلك سعياً من الإدارة على للحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها حيث إن عملية الغسيل تمر بخمس مراحل هى، مرحلة الغسيل: والتى تتم باستخدام صابون خاص يتم اعتماده من قبل الإدارة والتأكد من خلوه من أى مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات.  


المسجد الحرام

السعوديه

توزيع حقائب

ماء زمزم

اخبار المسجد الحرام

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