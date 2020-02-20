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سيدة لا تنجب منذ 10 سنوات تكتشف حملها فى قافلة طبية ببنى سويف

الخميس، 20 فبراير 2020 10:02 م
سيدة لا تنجب منذ 10 سنوات تكتشف حملها فى قافلة طبية ببنى سويف السيدة مروة
بنى سويف أيمن لطفى

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أكدت الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة ببنى سويف، على أن القوافل تتجول بجميع قرى المحافظة لفحص المواطنين ومنحهم العلاج بالمجان وكذلك التعرف على الأمراض التى يعانون منها من خلال إجراء تحليل دم وطفيليات، بالإضافة إلى اختبارات الحمل للسيدات المترددات على القوافل وعقد ندوات تثقيفية لهن.

وأضافت هايدى عبدالوهاب في بيان إن القافلة التى عقدت اليوم الخميس بقرية "بسفا" بمركز الفشن جنوب بنى سويف حملت بشرى سارة ونبأ سعيدا لإحدى السيدات التى ظلت عشر سنوات بدون إنجاب وكانت تنتوى إجراء حقن مجهري.

وأشارت هايدى عبدالوهاب إلى استقبال أحمد إسماعيل، فنى معمل الدم لسيدة تدعى "مروه" 29 سنة، من المترددات على القافلة وسحب عينة من يدها لتحليلها، وباستعراض النتائج تبين إيجابية العينة، وقال لها فنى المعمل مبروك يامدام مروه إنت حامل ولكنها ردت إزاى يعنى أكيد النتيجة دى غلط انتوا بتطلعوا أى نتايج وخلاص أنا متأكدة إن النتيجة دى غلط، لكن الفنى أكد لها أن النتيجة صحيحة، فانهمرت السيدة فى البكاء قائلة "بقالى عشر سنوات بلف على الدكاترة مش عارفه أحمل وكنت رايحة أعمل حقن مجهرى الشهر اللى جاي".

فأجرى فنى المعمل فحصا ثانيا للعينة وعاد ليزف البشرى للسيدة، ويؤكد أن النتيجة صحيحة، فارتسمت علامات السعادة والفرحة على وجه السيدة وقالت "سبحانك يارب، احمدك واشكر فضلك الكبير عليا بعد عشر سنين تجبر بخاطرى عشان أعرف النهاردة انى حامل الحمدلله" .

يذكر أن القوافل الطبية تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة و بقيادة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم كلا من  الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

 

 


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