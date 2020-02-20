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سى إن إن: مناظرة الديمقراطيين تحولت إلى حلبة مصارعة ضد بلومبرج

الخميس، 20 فبراير 2020 01:33 م
سى إن إن: مناظرة الديمقراطيين تحولت إلى حلبة مصارعة ضد بلومبرج مايكل بلومبرج
كتبت ريم عبد الحميد

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حظيت مناظرة الديمقراطيين التى أجريت مساء أمس، الأربعاء، بمدينة لاس فيجاس، باهتمام كبير فى وسائل الإعلام الأمريكية، حيث تعد أول مناظرة يشارك فيه الملياردير الأمريكى مايكل بلومبرج، حيث قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الساعة الأولى من المناظرة كانت كارثة كاملة لبلومبرج، فقد بدأت تائها فى بعض الأوقات وتلك كانت أفضل لحظاته، فقد وجهت له السيناتور إليزابيث وارن لكمات عدة مرات، وهاجمه بيرنى ساندرز وجو بايدن، وكان الأمر أشبه بمشاهدة مباراة مصارعة، قرر الجميع فيها التكاتف على مصارع واحد داخل الحلبة، وكان هذا المصارع فى حالة دهشة، ورغم ذلك يظل بلومبرج غنى للغاية وسيواصل إنفاق أمواله على هذا السباق، لذلك فإنه لن يبتعد عن السباق، لكن الزخم الذى بناه بالإنفاق الإعلانى سيتضرر بالأداء الذى كان دون التوقعات فى المناظرة.

 

بينما قالت صحيفة واشنطن بوست، إن بلومبرج ليس لديه خبره كبيرة في المناظرات، فكانت آخر مناظرة شارك فيها في عام 2009، وكانت في سباق بين اثنين كان هو الأوفر حظا فيه بفارق كبير، لكن مناظرته مع منافسيه الديمقراطيين كانت مختلفة للغاية، وسرعان ما تحولت بشكل سريع وقبيح ضد بلومبرج، فكان الهدف الأكبر للهجوم، وظهر فيها كتكنوقراط ولم يحاول كثيرا الدفاع عن نفسه، على أمل أن اللحظات السيئة ستمر، لكنها استمرت.

 

وكان الهجوم الأكبر الذى تعرض له بلومبرج يتعلق بسياسة التوقيف والاستجواب، التي طبقها أثناء توليه منصب عمدة نيويورك في العقد الماضى، وقال إنه كان مخطئا ببساطة بشأن هذه السياسة لكن في النهاية حاول الالتفاف على الأمر، وتجنب حقيقة أنه دافع عنه من قبل خلال السنوات الماضى، وإن كانت هذه السياسة قد توقفت ليس بسب تقديره الشخصى ولكن بأمر قضائى. وفى إحدى المراحل، بدا بلومبرج غارقا فى الدفاع عن سياسة التوقيف والاستجواب قبل أن يفكر جيدا في الأمر.

 

ومن المرات القليلة التى نجح فيها بلومبرج فى لكم أحد خصومه، كانت لساندرز عندما قال الأخير، إنه لا ينبغى أن يكون هناك مليارديرات، فرد بلومبرج قائلا إنه لا يمكنه أن يفكر في طريقة أسهل لجعل دونالد ترامب ينتخب مرة أخرى من السماع لهذه المحادثة، ووصف هذا الأمر بأنه سخيف، مضيفا أنه لن يتم القضاء على الرأسمالية، وقد حاول البعض هذا لكنه لم ينجح.

 

 


مناظرة الديمقراطيين

مايكل بلومبرج

الانتخابات الأمريكية

بيرنى ساندرز

انتخابات الرئاسة الامريكية

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