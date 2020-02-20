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سوريا : استعدادات مكثفة لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى

الخميس، 20 فبراير 2020 10:21 ص
سوريا : استعدادات مكثفة لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الجراد - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الزراعة السورية تجهيز غرفة عمليات خاصة بمكافحة حشرة الجراد الصحراوى التى تهدد المنطقة فى هذه الأوقات من العام، وتزويد المحافظات السورية بأدوات مكافحة ومبيدات، حسبما نشرت روسيا اليوم .
 
وبين مدير الوقاية فى وزارة الزراعة السورية، فهر المشرف، أن مناطق تكاثر الجراد تتركز فى ساحل القرن الإفريقي، وينتشر الآن بأسراب كبيرة في أثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان، وتصل أعداد بعض الأسراب إلى 150 مليون جرادة، وهناك أسراب هاجرت إلى السعودية واليمن وأجزاء من إيران وتتم مكافحتها في الهند وباكستان.
 
وأوضح المشرف أنه منذ نحو 25 عاما لم تشهد هذه المناطق مثل هذه الأسراب، التي بات وضعها محرجا ويقتضي التأهب نتيجة خطورة هذا النوع من الجراد، مشيرا إلى أن الأجواء التي تسود الآن تحد من وصولها إلى سوريا، ولكن مع ذلك تم الاستعداد لتفادي وصول الجراد ومكافحته.
 
يذكر أن سوريا لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964 حيث كانت المرة الأخيرة وقد منعت العام الماضي الظروف الجوية الباردة نسبيا والرياح الجراد الصحراوي من دخول الأراضي السورية.

الزراعة السورية

الجراد

مبيدات

الأسراب

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